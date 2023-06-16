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    Пребывание «Троицы» в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля

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    1 комментарий

    Икона «Троица» останется в храме Христа Спасителя до 18 июля. О продлении срока 16 июня сообщается на сайте Русской православной церкви.

    Отмечается, что Минкульт готовит документы для оформления передачи иконы. Дата выбрана не случайно — это день празднования памяти Сергия Радонежского.

    Также в сообщении говорится, что «безответственные высказывания о якобы имеющем место саботаже со стороны Минкультуры России исполнения указания Президента РФ о передаче иконы в пользование Церкви не имеют под собой никаких оснований».

    Напомним, о решении передать РПЦ «Святую Троицу» Андрея Рублева из Третьяковской галереи стало известно 15 мая.

    С тех пор было сделано немало заявлений о ее дальнейшей судьбе. Несколько дней назад в Минкульте сообщали, что икона останется в храме Христа Спасителя в Москве до 18 июня, а потом отправится на реставрацию, которая может занять до года.

    При этом чуть ранее патриарх обещал, что она пробудет в храме целый год, а еще раньше в Минкульте говорили о двух неделях.

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    Комментарии 1

    Гость16 Июн 2023 в 19:23
    "Пребывание «Троицы» в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля"

    Какой ещё троицы?
    Медведев, Золотов, Шойгу?
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