"Пребывание «Троицы» в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля"

Икона «Троица» останется в храме Христа Спасителя до 18 июля. О продлении срока 16 июня сообщается на сайте Русской православной церкви.
Отмечается, что Минкульт готовит документы для оформления передачи иконы. Дата выбрана не случайно — это день празднования памяти Сергия Радонежского.
Также в сообщении говорится, что «безответственные высказывания о якобы имеющем место саботаже со стороны Минкультуры России исполнения указания Президента РФ о передаче иконы в пользование Церкви не имеют под собой никаких оснований».
Напомним, о решении передать РПЦ «Святую Троицу» Андрея Рублева из Третьяковской галереи стало известно 15 мая.
С тех пор было сделано немало заявлений о ее дальнейшей судьбе. Несколько дней назад в Минкульте сообщали, что икона останется в храме Христа Спасителя в Москве до 18 июня, а потом отправится на реставрацию, которая может занять до года.