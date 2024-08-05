Обрушение в доме на Большой Зелениной стало уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ в аварийном доме № 1/44 на Большой Зелениной в Петроградском районе. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ведомства 5 августа .



Случившееся квалифицировали по первой части статьи 216 УК — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба».

В СК сообщали, что в пятиэтажке на пересечении Большой Зелениной и Малого проспекта накануне произошло повреждение стены при проведении капремонта. В администрации уточняли, что работы проводил подрядчик Фонда капремонта. По информации прокуратуры, на первом этаже частично обрушилась кирпичная кладка несущей стены.