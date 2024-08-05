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    Обрушение в доме на Большой Зелениной стало уголовным делом

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ в аварийном доме № 1/44 на Большой Зелениной в Петроградском районе. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ведомства 5 августа.

    Случившееся квалифицировали по первой части статьи 216 УК — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба».

    В СК сообщали, что в пятиэтажке на пересечении Большой Зелениной и Малого проспекта накануне произошло повреждение стены при проведении капремонта. В администрации уточняли, что работы проводил подрядчик Фонда капремонта. По информации прокуратуры, на первом этаже частично обрушилась кирпичная кладка несущей стены.

    К половине пятого часа вечера провалилась часть внутренних конструкций, обрушился дымоход. Ночью читатели «Фонтанки» рассказали о новом обрушении. Судя по фото, рухнули внутренние перекрытия с последнего этажа по первый.

    «Собственникам помещений жилого дома был причинен материальный ущерб свыше 500 тысяч рублей, то есть в крупном размере», — рассказали в Следственном комитете.

    Ход и результаты расследования дела поставил на контроль прокурор Петроградского района.

    Движение вокруг аварийного дома по-прежнему перекрыто. Что происходит сейчас с жильцами, читайте на «Фонтанке».

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