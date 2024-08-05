Обрушение в доме на Большой Зелениной стало уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ в аварийном доме
Случившееся квалифицировали по первой части статьи
В СК сообщали, что в пятиэтажке на пересечении Большой Зелениной и Малого проспекта накануне произошло повреждение стены при проведении капремонта. В администрации уточняли, что работы проводил подрядчик Фонда капремонта. По информации прокуратуры, на первом этаже частично обрушилась кирпичная кладка несущей стены.
К половине пятого часа вечера провалилась часть внутренних конструкций, обрушился дымоход. Ночью читатели «Фонтанки» рассказали о новом обрушении. Судя по фото, рухнули внутренние перекрытия с последнего этажа по первый.
«Собственникам помещений жилого дома был причинен материальный ущерб свыше
Ход и результаты расследования дела поставил на контроль прокурор Петроградского района.
Движение вокруг аварийного дома по-прежнему перекрыто. Что происходит сейчас с жильцами, читайте на «Фонтанке».