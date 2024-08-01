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    Суд освободил от ареста обвиняемую в убийстве и расчленении рэпера Картрайта. С матерью разговаривать ей все еще нельзя

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    Смольнинский районный суд изменил меру пресечения Марине Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа, рэпера Энди Картрайта. Ей сняли с ноги браслет, но запретили интернет.

    Об изменении меры 1 августа сообщает глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Кохал была арестована четыре года назад, полтора года провела в СИЗО и все остальное время и до сих пор была под домашним арестом. Так как мать женщины — свидетель по ее уголовному делу, общаться им запрещено, то есть Кохал не разговаривала с мамой четыре года.

    Теперь Кохал может свободно выходить на улицу, но ей нельзя пользоваться интернетом, общаться с потерпевшей и свидетелями по делу. Суд отметил, что в нынешнем процессе ее мать не допрошена как свидетель, поэтому разрешить общение не представляется возможным.

    Ранее «Фонтанка» писала, что уголовное дело Кохал начали рассматривать заново, так как предыдущая судья ушла в отставку. Кроме того, готова четвертая по счету экспертиза, которая, как и все предыдущие, не смогла установить причину смерти рэпера.

    Юшко умер 25 июля 2020 года. Вдова, по ее словам, нашла мужа бездыханным, а рядом с кроватью — шприц. Она уже слышала гудки в трубке, набрав 112, когда представила, что о смерти Картрайта от передозировки подумают его поклонники и сын.

    Кохал ночью расчленила тело, некоторые внутренние органы не были найдены. Через несколько дней женщина позвонила своим адвокатам. Она с самого начала говорила, что, расчленив тело, хотела все представить так, как будто Картрайт пропал без вести. Помимо убийства, ей вменено надругательство над трупом. По этому обвинению истекли сроки давности.

    Останки Картрайта полтора года пролежали в морге, примерно столько же вдова провела в СИЗО. На предварительном следствии были проведены три экспертизы, следователи проверяли версии и о том, что Кохал мужа зарезала, и о том, что задушила. Ни одна из них не пришла к однозначным выводам о причинах смерти музыканта.

    Кохал не признавала вину и говорила, что следователи угрожали ей «сгноить ребенка в детдоме, а мать в тюрьме». Причем сын подсудимой и погибшего и правда некоторое время провел в детдоме, отстоять его родственникам стоило немалого труда. Свою мать Кохал действительно видела в компании следователей — больше года она тоже была подозреваемой по делу, но его в итоге прекратили и признали за женщиной право на реабилитацию. Она получила компенсацию на работу адвокатов в полмиллиона рублей.

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