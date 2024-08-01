Суд освободил от ареста обвиняемую в убийстве и расчленении рэпера Картрайта. С матерью разговаривать ей все еще нельзя

Смольнинский районный суд изменил меру пресечения Марине Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа, рэпера Энди Картрайта. Ей сняли с ноги браслет, но запретили интернет.
Об изменении меры 1 августа сообщает глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Кохал была арестована четыре года назад, полтора года провела в СИЗО и все остальное время и до сих пор была под домашним арестом. Так как мать женщины — свидетель по ее уголовному делу, общаться им запрещено, то есть Кохал не разговаривала с мамой четыре года.
Теперь Кохал может свободно выходить на улицу, но ей нельзя пользоваться интернетом, общаться с потерпевшей и свидетелями по делу. Суд отметил, что в нынешнем процессе ее мать не допрошена как свидетель, поэтому разрешить общение не представляется возможным.
Ранее «Фонтанка» писала, что уголовное дело Кохал начали рассматривать заново, так как предыдущая судья ушла в отставку. Кроме того, готова четвертая по счету экспертиза, которая, как и все предыдущие, не смогла установить причину смерти рэпера.