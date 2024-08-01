Суд освободил от ареста обвиняемую в убийстве и расчленении рэпера Картрайта. С матерью разговаривать ей все еще нельзя

Юшко умер 25 июля 2020 года. Вдова, по ее словам, нашла мужа бездыханным, а рядом с кроватью — шприц. Она уже слышала гудки в трубке, набрав 112, когда представила, что о смерти Картрайта от передозировки подумают его поклонники и сын.



Кохал ночью расчленила тело, некоторые внутренние органы не были найдены. Через несколько дней женщина позвонила своим адвокатам. Она с самого начала говорила, что, расчленив тело, хотела все представить так, как будто Картрайт пропал без вести. Помимо убийства, ей вменено надругательство над трупом. По этому обвинению истекли сроки давности.



Останки Картрайта полтора года пролежали в морге, примерно столько же вдова провела в СИЗО. На предварительном следствии были проведены три экспертизы, следователи проверяли версии и о том, что Кохал мужа зарезала, и о том, что задушила. Ни одна из них не пришла к однозначным выводам о причинах смерти музыканта.



Кохал не признавала вину и говорила, что следователи угрожали ей «сгноить ребенка в детдоме, а мать в тюрьме». Причем сын подсудимой и погибшего и правда некоторое время провел в детдоме, отстоять его родственникам стоило немалого труда. Свою мать Кохал действительно видела в компании следователей — больше года она тоже была подозреваемой по делу, но его в итоге прекратили и признали за женщиной право на реабилитацию. Она получила компенсацию на работу адвокатов в полмиллиона рублей.



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