Барашки и экспертиза. Обвинение снова просит присмотреться к останкам Энди Картрайта

По делу обвиняемой в убийстве Марины Кохал допросили следователей, которые, по ее словам, над ней издевались. Оказалось, что у них не очень с памятью, а у гособвинения — с аргументами.
Предметом обсуждения в процессе 29 мая стали две встречи Кохал со следователями в первые месяцы после ее ареста — одна была в СИЗО в августе, вторая в ИВС в октябре. Оба раза с обвиняемой общались несколько часов, и оба раза без адвокатов. По словам Кохал, на этих встречах ее склоняли к самооговору, обещали «сгноить ребенка в детдоме, а мать в тюрьме». Звучали, под протокол говорила Кохал, и вопросы о том, пробовала ли она кровь своего мужа. «Когда барашка режут — пробуют», — цитировала Кохал своих мучителей и отмечала, что фраза была сказана с кавказским акцентом. О рассказах про изнасилование и якобы случайную встречу с матерью в коридорах изолятора «Фонтанка» уже писала. Кохал утверждает, что после всех страшилок ей предлагали сделку — при признании вины ее обещали выпустить из СИЗО и отсрочить приговор до тех пор, пока трехлетнему сыну не исполнится 14 лет. Она отказалась не только от сделки, но и от дачи хоть каких-то дальнейших показаний.
Следователь, который был с Кохал на августовской встрече, теперь работает адвокатом в коллегии небезызвестного защитника Александра Почуева. Зачем приходил в СИЗО — он уже не помнит, почему на встречу не позвали адвоката Кохал — тоже. Уверен экс-следователь в том, что никакого физического или психологического воздействия на обвиняемую не оказывал ни он, ни кто-то в его присутствии.
«У меня много вопросов, но я не буду их задавать, потому что я знаю ответ», — сказала Кохал на предложение судьи о чем-то спросить свидетеля.
Вторая следователь была на встрече с Кохал в октябре. Она тоже почти ничего не помнит и тоже сменила работу — из следствия Центрального района в 2021 году перевелась в Ленобласть. На вопрос прокурора о том, применялись ли к Кохал непроцессуальные методы воздействия, убедительно громыхнуло «нет».
Допросы прошли без неожиданностей, но внезапную тревогу в дело привнесла прокурор. Процесс идет уже год, и казалось, что не за горами прения. Однако обвинение вдруг потребовало ясности, которой не достичь без очередной судебно-медицинской экспертизы. Их на стадии досудебного следствия было множество, чего только ни искали эксперты на теле и в организме Юшко. Однако к однозначным выводам так никто и не пришел — наркотики, подтверждающие версию Кохал о передозировке, были. Глюкоза, которая подтверждает версию обвинения о смертельном уколе лекарством от диабета, тоже. Специалисты не берутся однозначно утверждать, от чего умер рэпер.
Адвокат Сергей Лукьянов сравнил выданную ему копию ходатайства с той, что прокурор дала судье, и попросил отложить заседание. Слов, которыми ему хотелось бы выразить позицию по очередной попытке выяснить, что же случилось с Юшко, у защитника сразу не нашлось.
Рэпер Энди Картрайт, иначе Александр Юшко, умер в своей квартире летом 2020 года. Кохал расчленила тело на 15 частей, некоторые органы, включая печень, были уничтожены. Через несколько дней она поняла, что скрыть смерть мужа ей не удастся, и сдалась полиции. Она с самого начала утверждала, что Юшко умер от передозировки, расчленение было попыткой избавиться от тела, чтобы представить Картрайта поклонникам как пропавшего без вести.
Препарат, который, по версии обвинения, стал орудием убийства, Кохал гуглила за несколько дней до смерти Юшко, выйдя на его название через рекомендации в статьях о выводе из запоя. Допрошенные в суде приятели Картрайта подтверждали, что он часто и много пил.