Барашки и экспертиза. Обвинение снова просит присмотреться к останкам Энди Картрайта

По делу обвиняемой в убийстве Марины Кохал допросили следователей, которые, по ее словам, над ней издевались. Оказалось, что у них не очень с памятью, а у гособвинения — с аргументами.

Предметом обсуждения в процессе 29 мая стали две встречи Кохал со следователями в первые месяцы после ее ареста — одна была в СИЗО в августе, вторая в ИВС в октябре. Оба раза с обвиняемой общались несколько часов, и оба раза без адвокатов. По словам Кохал, на этих встречах ее склоняли к самооговору, обещали «сгноить ребенка в детдоме, а мать в тюрьме». Звучали, под протокол говорила Кохал, и вопросы о том, пробовала ли она кровь своего мужа. «Когда барашка режут — пробуют», — цитировала Кохал своих мучителей и отмечала, что фраза была сказана с кавказским акцентом. О рассказах про изнасилование и якобы случайную встречу с матерью в коридорах изолятора «Фонтанка» уже писала. Кохал утверждает, что после всех страшилок ей предлагали сделку — при признании вины ее обещали выпустить из СИЗО и отсрочить приговор до тех пор, пока трехлетнему сыну не исполнится 14 лет. Она отказалась не только от сделки, но и от дачи хоть каких-то дальнейших показаний.

Следователь, который был с Кохал на августовской встрече, теперь работает адвокатом в коллегии небезызвестного защитника Александра Почуева. Зачем приходил в СИЗО — он уже не помнит, почему на встречу не позвали адвоката Кохал — тоже. Уверен экс-следователь в том, что никакого физического или психологического воздействия на обвиняемую не оказывал ни он, ни кто-то в его присутствии. «У меня много вопросов, но я не буду их задавать, потому что я знаю ответ», — сказала Кохал на предложение судьи о чем-то спросить свидетеля.

Вторая следователь была на встрече с Кохал в октябре. Она тоже почти ничего не помнит и тоже сменила работу — из следствия Центрального района в 2021 году перевелась в Ленобласть. На вопрос прокурора о том, применялись ли к Кохал непроцессуальные методы воздействия, убедительно громыхнуло «нет».

Допросы прошли без неожиданностей, но внезапную тревогу в дело привнесла прокурор. Процесс идет уже год, и казалось, что не за горами прения. Однако обвинение вдруг потребовало ясности, которой не достичь без очередной судебно-медицинской экспертизы. Их на стадии досудебного следствия было множество, чего только ни искали эксперты на теле и в организме Юшко. Однако к однозначным выводам так никто и не пришел — наркотики, подтверждающие версию Кохал о передозировке, были. Глюкоза, которая подтверждает версию обвинения о смертельном уколе лекарством от диабета, тоже. Специалисты не берутся однозначно утверждать, от чего умер рэпер.

Адвокат Сергей Лукьянов сравнил выданную ему копию ходатайства с той, что прокурор дала судье, и попросил отложить заседание. Слов, которыми ему хотелось бы выразить позицию по очередной попытке выяснить, что же случилось с Юшко, у защитника сразу не нашлось.

Рэпер Энди Картрайт, иначе Александр Юшко, умер в своей квартире летом 2020 года. Кохал расчленила тело на 15 частей, некоторые органы, включая печень, были уничтожены. Через несколько дней она поняла, что скрыть смерть мужа ей не удастся, и сдалась полиции. Она с самого начала утверждала, что Юшко умер от передозировки, расчленение было попыткой избавиться от тела, чтобы представить Картрайта поклонникам как пропавшего без вести.