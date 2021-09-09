Удовлетворение от аферы. Как адвокат историка Соколова подчищал Интернет

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Адвоката задели публикации о неоднозначных карьерных успехах и самопиаре на деле Олега Соколова. Почуев требовал стереть материалы с лица Интернета, извиниться и разместить свою статью на «Фонтанке».

— Девушка, вы кто? — спросил я соседку по скамье в зале судьи Ирины Воробьевой.

— Ваш помощник, — прошептала она испуганно, видимо, приняв за сотрудника команды Почуева.

— А если честно?

— Корреспондент «Мойки78» Софья Солдатова, — выдавила девушка из себя. — Мне так никогда не было страшно.



В Куйбышевский райсуд Петербурга ее отправила редакция, которая с недавних пор осуществляет активное информационное сопровождение дела Почуева против «Фонтанки».

Пропустить заседание 9 сентября было грешно.

По видеосвязи из СИЗО «Кресты» вызвали главного свидетеля «обвинения» — историка Олега Соколова, отбывающего наказание за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

На допросе Соколова настаивал Почуев. Предполагалось, что историк опровергнет информацию «Фонтанки» о причинах расставания обвиняемого и адвоката.

— Претензий к Александру Михайловичу [Почуеву] как профессиональному адвокату я не имею, — начал Соколов. — Но мне показалось, что многочисленные ток-шоу, развернутая против меня чудовищная кампания в СМИ привели к ужесточению моего наказания (Соколов получил 12 лет 6 месяцев. — Прим. ред.). Разумеется, эти ток-шоу организованы не Александром Михайловичем, но я мог предполагать, что некоторые делаются ради пиара. Мне это очень вредило. Одно ток-шоу я видел по телевизору, и мой адвокат практически ничего не ответил оппонентам. Я был крайне недоволен его поведением.



По словам Соколова, аспирантку он убил в состоянии аффекта. Было еще много обстоятельств, которые требовалось вскрыть при расследовании.

— А вместо этого — ток-шоу, ток-шоу, ток-шоу, где люди упражнялись в том, кто больше грязи выдуманной выльет, — продолжил историк. — Кто знает, может быть, сам адвокат был заинтересован в том, чтобы создать себе пиар. Поэтому я предпочел отказаться от него. Когда у меня появились новые адвокаты, ток-шоу прекратились.

Соколов заявил суду, что Почуев предложил сразу дать признательные показания, из-за чего была упущена масса деталей.

— В общем, это, прямо скажем, был неудачный ход, — резюмировал историк. — Я не осуждаю Александра Михайловича. Но расставанием с ним я предпочел проявить осторожность и, думаю, сделал правильно. Может быть, он замечательный адвокат, но в моем случае, возможно, он допустил ряд просчетов, которые оказались для меня роковыми. Я бы никогда не высказал эти вещи, не будь этого процесса (иска Почуева к «Фонтанке». — Прим. ред.). Я хотел расстаться максимально цивилизованно, ни в коем случае не обижая. И от слов благодарности не отказываюсь.



Монолог историка поверг адвокатов Почуева в уныние. Корреспондента «Мойки78» речь тоже впечатлила.

«Кажется, Соколов наговорил не в пользу Почуева», — произнесла Софья в перерыве. — Интересно все развивается».

В статье «Влияние полной Луны на защиту историка Соколова» истец просил признать не соответствующими действительности 17 абзацев из 24. Сомнению подвергалась даже информация, которую мы взяли с личного сайта Почуева. Перед подачей иска адвокат изменил содержание портала и в суде утверждал, что «Фонтанка» выдумала использованные в статье сведения.

Но так как Интернет помнит если не все, то очень многое, в существующей с 2001 года электронной библиотеке WebArchive http://web.archive.org/, созданной в США, сохранились кэш-страницы с не очень приятной для Почуева информацией.

Защита Почуева подвергла сомнению существование WebArchive, требуя вызвать в суд администратора домена.

— Из Калифорнии? — с легкой издевкой спросила судья Воробьева и приняла кэш-страницы в качестве доказательства.



Все 17 спорных абзацев признаны соответствующими действительности. Почуев добивался удаления статьи не только с «Фонтанки», но и других ресурсов, которые на нас ссылались. Посвященные Почуеву публикации останутся в Сети. Ему также отказано в требовании опубликовать его авторскую статью на «Фонтанке» и принести ему извинения.

Иск Почуева удовлетворен на одно слово. Не соответствующим действительности и порочащим честь, достоинство и деловую репутацию признан только подзаголовок «Афера».

Под ним мы рассказывали о приговоре адвокату коллегии «Почуев, Зельгин и партнеры» Павлу Лапаеву за посредничество в подделке документов. Название касалось приговора, но так как он объединял эпизоды деятельности самого Почуева, а не только его конторы, то «аферу» суд спроецировал на адвоката. Если решение вступит в силу, «Фонтанка» уберет слово из подзаголовка.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

