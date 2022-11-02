О поэзии и творчестве под пять литров пива. В суде рассказали, каким был расчлененный рэпер Картрайт

Фото: скриншот клипа/ Youtube Поделиться Поделиться





Александр Юшко, больше известный как рэпер Энди Картрайт, регулярно выпивал за счет своих приятелей и находил у них ночной приют. Спокойный, адекватный и с искоркой в глазах рэпер мог по трое суток не появляться дома.

Картина образа жизни погибшего 25 июля 2020 года Юшко сложилась в суде по делу в отношении жены усопшего — Марину Кохал обвиняют в убийстве мужа и надругательстве над его телом. В качестве свидетелей обвинения выступили трое его приятелей, с каждым из которых он регулярно виделся, выпивал и ночевал в их квартирах.



Артем познакомился с Юшко после рэп-концерта, у молодых людей сошлись взгляды на музыку, так и подружились. В основном приятели обсуждали творчество, порой играли в баскетбол, выпивали. Артем называет Юшко адекватным, порядочным и неконфликтным — человек-позитив с искоркой в глазах.

Вопрос о том, с какой частотой Картрайт выпивал, свидетель назвал странным и в конечном счете ответить на него не смог. Куда отчетливей звучали слова про то, что рэпер не употреблял наркотики, — Артем бы это заметил.



Что до семейной жизни, то о ссорах или какой-то нерадужной атмосфере в семье Артему ничего не известно. При этом несколько раз Картрайт оставался у него ночевать, без вопросов, зачем и почему.

Знаком свидетель был не только с рэпером, но и с его женой, хотя виделись они нечасто — пару раз вместе отмечали Новый год, может еще на каких-то праздниках. Марина тоже удостоилась характеристики «адекватная». Впрочем, судя по вопросам адвокатов и самой подсудимой, их отношения могли быть и несколько ближе, чем обрисовал свидетель. Защитник Сергей Лукьянов поинтересовался у Артема, звучал ли от него Марине совет о том, давать ли Юшко деньги. Артем категорически ответил, что нет, подсудимая попыталась получить ответ на вопрос «ты что, забыл?», но в суде о таком спрашивать не принято.



Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тема про деньги звучала и в показаниях других двух свидетелей — все заработанное оставалось в семье, у Юшко никогда не было при себе наличных или карты, поэтому пил он исключительно за чужой счет. Почему был заведен такой порядок, свидетели не знают.



Второй свидетель оказался соседом по дому, он тоже выпивал с Юшко — при каждой встрече, которые бывали по 3–4 раза в неделю. «Он мог выпить много, по пять, по восемь, может, десять банок. Для нас это как лимонад», — рассказал Иван и отдельно отметил, что Картрайт был крупным мужчиной. Сосед тоже категорически отверг вероятность того, что рэпер мог употреблять наркотики. Адвокат Лукьянов пытался навести свидетеля на его же слова следователю, смысл которых в том, что Юшко, «как все рэперы», наверное, мог и курить что-нибудь запрещенное. Впрочем, судья сняла все вопросы на эту тему, указав, что «все рэперское сообщество» ее не интересует.



Прозвучал в показаниях и отсыл к тому, что два года назад считалось возможным мотивом — Картрайт дружил с девушкой по имени Надежда Романенко, она была с ним в одной компании. По словам Ивана, и у нее Юшко периодически ночевал, было видно, что у них взаимная симпатия, а на публике бывали «какие-то, может, объятия». Уже после смерти Картрайта Надежда рассказала Ивану, что у нее с Картрайтом были отношения. В перерыве, беседуя с пришедшими на процесс студентами юрфака, характеристику этим отношениям дала сама Кохал — Надя могла прийти под окна их дома с парой пакетов алкоголя и просила Картрайта спуститься-присоединиться, потому что она же девушка и ей банально тяжело. В заседании же Кохал отметила, что «все знали, с кем она встречается» и это не ее муж. «Фонтанка» уже писала, что в переписке Романенко с Картрайтом было не больше намеков на интим, чем фраза «целую в щеку».



Третий свидетель, Антон, который жил с Романенко на одной лестничной клетке, про визиты Картрайта домой к девушке ничего не сказал, зато описал период с 11 по 14 июля — как раз тот, когда в браузере компьютера Юшко — Кохал появились запросы о выводе из запоя и иногда применимом для этого лекарстве от диабета. Антон и Картрайт встретились 11-го числа на улице, погуляли, купили алкоголь и пошли домой к Антону. 12-го и 13-го все шло по тому же сценарию — короткая прогулка до алкомаркета, сериалы и компьютерные игры дома у Антона. В заседании посмотрели отрывок из этого периода жизни приятелей: поступь Антона на видеозаписи, сделанной рядом с домом Кохал и Юшко ночью 12 июля, категорически нетверда. Картрайт же держится — «посмотрите, насколько Юшко устойчивый парень». Вроде как Юшко остановился и посмотрел на окна квартиры, где спали его жена и трехлетний сын. Наверняка не без искорок в глазах.



Тем же студентам Марина и ее адвокат Ирина Скурту рассказали, что таких свидетелей в деле под 50 человек. Кохал отметила, что у ее мужа был один настоящий друг и он его никогда не спаивал.

По версии следствия, Картрайт был убит с помощью укола препаратом для диабетиков. Защита указывает, что эту версию экспертиза не подтвердила. После смерти рэпера Марина Кохал расчленила его на 16 частей. Она уверяет, что таким образом хотела представить Картрайта пропавшим без вести, а не умершим от передозировки наркоманом.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

