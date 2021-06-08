Постановление об освобождении мальчика и передаче его под предварительную опеку тете, Надежде Авдеевой, издал муниципалитет «Смольнинское». На его территории ребенок остался без родителей — музыкант умер, а Марину Кохал арестовали.

В Петербурге муниципальные чиновники освободили из детского дома трехлетнего сына Марины Кохал и умершего рэпера Александра Юшко. На изоляции ребенка настаивал Следственный комитет, добиваясь признания женщины в убийстве мужа.

Ребенок с октября 2020-го жил в центре содействия семейному воспитанию в областной Вырице. Сегодня вечером Авдеева приехала с постановлением «Смольнинского», ей отдали мальчика.

Незаконной отправку сына Юшко и Кохал в детдом накануне признал Смольнинский районный суд. По данным «Фонтанки», против освобождения мальчика возражал Следственный комитет Петербурга, который желает получить признание Кохал в убийстве. Проводится уже третья по счету судмедэкспертиза, предыдущие не назвали причину смерти музыканта.



По версии следствия, в июле 2020 года Кохал убила Юшко по невыясненному мотиву неустановленным способом в точно не известное время. В организме умершего нашли четыре вида наркотиков.

