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Трехлетнего мальчика освободили из детдома, не дождавшись от матери признания в убийстве рэпера Энди Картрайта

Чиновники отпустили сына рэпера Картрайта из детского дома

В Петербурге муниципальные чиновники освободили из детского дома трехлетнего сына Марины Кохал и умершего рэпера Александра Юшко. На изоляции ребенка настаивал Следственный комитет, добиваясь признания женщины в убийстве мужа.

Постановление об освобождении мальчика и передаче его под предварительную опеку тете, Надежде Авдеевой, издал муниципалитет «Смольнинское». На его территории ребенок остался без родителей — музыкант умер, а Марину Кохал арестовали.

«Фонтанка.ру»
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Ребенок с октября 2020-го жил в центре содействия семейному воспитанию в областной Вырице. Сегодня вечером Авдеева приехала с постановлением «Смольнинского», ей отдали мальчика.

Незаконной отправку сына Юшко и Кохал в детдом накануне признал Смольнинский районный суд. По данным «Фонтанки», против освобождения мальчика возражал Следственный комитет Петербурга, который желает получить признание Кохал в убийстве. Проводится уже третья по счету судмедэкспертиза, предыдущие не назвали причину смерти музыканта.

По версии следствия, в июле 2020 года Кохал убила Юшко по невыясненному мотиву неустановленным способом в точно не известное время. В организме умершего нашли четыре вида наркотиков.

«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

pride
в СК какие-то фашисты работают. Жаль пацана.
azul
Натуральный заложник:(
Украли у ребёнка почти год развития в очень важное время:(
Ещё и отправили куда подальше, и, подозреваю, похуже, чтоб шантаж был пожёстче.
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