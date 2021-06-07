Суд признал незаконной отправку малолетнего сына умершего рэпера Картрайта в детский дом при живой тете

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 7 июня Смольнинский суд признал незаконным постановление муниципалитета «Смольнинское» о помещении ребенка 2017 года рождения в центр содействия семейному воспитанию № 15 и обязал чиновников рассмотреть вопрос о предварительной опеке.

В Петербурге суд отменил решение муниципалов отправить малолетнего ребенка умершего рэпера Александра Юшко и обвиняемой в его убийстве Марины Кохал в детский дом. Мальчик имеет право на проживание с тетей.

Иск к муниципалам подали тетя ребенка Надежда Авдеева и ее родственница Марина Кохал, находящаяся с конца июля 2020 года в СИЗО по обвинению в убийстве мужа. Александр Юшко, выступавший под псевдонимом «Энди Картрайт», был найден мертвым в съемной квартире.

По версии следствия, Кохал убила супруга и расчленила тело. Мотив и способ преступления не установлены. У следователей есть предположение, что обвиняемая использовала инсулиносодержащий препарат «Новорапид флекспен».

По делу Кохал проводится третья по счету судебно-медицинская экспертиза. Специалисты не отрицают, что Юшко мог умереть от передозировки наркотиков. В его организме нашли следы четырех запрещенных к обороту веществ.

Мера пресечения Марине Кохал действует по 30 июня 2021 года.