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Петербургского рэпера Энди Картрайта похоронили на Украине

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Петербургского музыканта Энди Картрайта (Александра Юшко), погибшего в июле 2020-го, похоронили в украинском городе Белая Церковь — там же лежат останки его отца. Об этом 30 декабря ТАССу сообщил представитель потерпевшей стороны по делу об убийстве Картрайта Антон Кобит.

«Все время, пока велось расследование, останки Картрайта находились в Петербурге, чтобы в случае необходимости можно было провести дополнительные экспертизы. Сейчас предварительное следствие завершено, вдове рэпера Марине Кохал предъявлено обвинение в окончательной редакции, после ознакомления защиты с материалами дело будет передано в суд», — заявил он.

По словам Кобита, на похоронах были только близкие родственники Юшко.

В июле 2020 года в квартире на Невском проспекте нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта. Его вдова Марина Кохал утверждает, что она хотела инсценировать бесследное исчезновение умершего от передозировки музыканта. СК полагает, что женщина убила мужа. За время следствия представлены различные версии — от поножовщины до удушения.

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Комментарии (3)

261215271
У вас недостаток витамина Д так сказывается? В этой истории последнее место играет, гражданин он какой страны и как давно жил в Санкт-Петербурге.
vrolok78
Какой он нахрен петербуржец. Очнитесь
razdva.spb
Какой же он петербуржец, если он-коренной салоед?С Петербургом его связывает лишь то, что его здесь расчленили, а до этого он просто некоторое время живым и целым в нашем прекрасном городе находился?
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