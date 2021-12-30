Петербургского рэпера Энди Картрайта похоронили на Украине

Петербургского музыканта Энди Картрайта (Александра Юшко), погибшего в июле 2020-го, похоронили в украинском городе Белая Церковь — там же лежат останки его отца. Об этом 30 декабря ТАССу сообщил представитель потерпевшей стороны по делу об убийстве Картрайта Антон Кобит.



«Все время, пока велось расследование, останки Картрайта находились в Петербурге, чтобы в случае необходимости можно было провести дополнительные экспертизы. Сейчас предварительное следствие завершено, вдове рэпера Марине Кохал предъявлено обвинение в окончательной редакции, после ознакомления защиты с материалами дело будет передано в суд», — заявил он.

