Минфин заплатит полмиллиона за защиту тёщи расчленённого рэпера Картрайта

Четырнадцать месяцев уголовного преследования, в течение которых петербургское следствие безуспешно пыталось доказать причастность 68-летней тёщи рэпера Энди Картрайта к его убийству, легли финансовым бременем на бюджет.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 13 января Смольнинский районный суд удовлетворил ходатайство защиты Елены Кохал и постановил компенсировать ей расходы на адвокатов.

Из федерального бюджета ей должны возместить 545 тысяч рублей.

К делу об убийстве музыканта Александра Юшко его тёщу привлекли 14 октября 2020 года. 15 декабря 2021-го её преследование прекратили в связи с отсутствием состава преступления.