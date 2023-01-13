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    Минфин заплатит полмиллиона за защиту тёщи расчленённого рэпера Картрайта

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    Четырнадцать месяцев уголовного преследования, в течение которых петербургское следствие безуспешно пыталось доказать причастность 68-летней тёщи рэпера Энди Картрайта к его убийству, легли финансовым бременем на бюджет.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 13 января Смольнинский районный суд удовлетворил ходатайство защиты Елены Кохал и постановил компенсировать ей расходы на адвокатов.

    Из федерального бюджета ей должны возместить 545 тысяч рублей.

    К делу об убийстве музыканта Александра Юшко его тёщу привлекли 14 октября 2020 года. 15 декабря 2021-го её преследование прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

    СК вменял женщине пособничество и требовал ареста. На заседании Елена Кохал теряла сознание. По мнению защиты, за подозрениями и задержанием стоит попытка надавить на дочь Елены Марину. Она рассказывала, что следователи обещали сгноить её ребёнка в детдоме, а мать — в тюрьме.

    Марину Кохал обвиняют в убийстве мужа и надругательстве над его телом. Вину она не признаёт. Дело Картрайта рассматривает Смольнинский суд.

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