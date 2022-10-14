Заколола инсулином с исключительным цинизмом. Дело Картрайта об убийстве с расчленением и надругательством перешло в конечную фазу

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Суд в Петербурге начал слушать дело в отношении Марины Кохал, вдовы рэпера Картрайта, он же Александр Юшко. Она не признает вину и не понимает, в чем именно ее в итоге обвиняют.

За процессом в отношении Кохал пришли понаблюдать не только журналисты, но и студенты юрфака ВШЭ. Вероятно, не только адвокатам и прессе интересно, как обвинение будет доказывать вину вдовы Картрайта.

Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Исходя из зачитанного прокурором обвинительного заключения, прежде чем убить супруга, Кохал гуглила: ее интересовали свойства препарата, который используют диабетики. Затем она поспрашивала его родственников об отношениях Юшко с инсулином и узнав, что на подобные проблемы он никогда не жаловался, пошла в аптеку и купила лекарство. Дальше же сплошные тайны: укол был сделан под неустановленным предлогом и в неустановленное место. Через какое-то время, читал гособвинитель, Юшко стало плохо, но жена помогать ему не стала. Во сколько именно музыкант умер — тоже неизвестно. «Фонтанка» писала, что в браузере с поиском лекарства соседствовали запросы по выводу из запоя. Кохал же вовсе отрицала, что купила лекарство — ее банковской картой пользовались оба супруга.



Потом, с целью скрыть убийство, Кохал разрезала тело на 16 частей, отделив голову, руки, ноги и половины туловища друг от друга. Часть легких, печень, желудок, кишечник подсудимая, по версии обвинения, уничтожила, остальное мочила, морозила и солила. Адвокат подсудимой Сергей Лукьянов сообщил «Фонтанке», что обвинение опровергается доказательствами по делу. При введении 3 мл «преступного» лекарства Юшко должен был погрузиться в гипогликемическую кому, но последняя экспертиза подобных фактов не зафиксировала. В ней, по словам защитника, также сказано, что вообще невозможно установить, был ли введен препарат. А что известно, так это то, что Юшко при жизни употреблял наркотики и мог от этого умереть.

Кроме убийства, Кохал судят за надругательство над телом мужа: «с исключительным цинизмом», «глумясь над трупом» и «оскорбляя память» умершего Юшко. Лукьянов по второму обвинению отметил два момента — по этой статье еще в июле вышли сроки давности и имеется уголовно-процессуальная коллизия: то ли Кохал резала супруга, чтобы скрыть преступление, то ли с целью надругательства. Так или иначе, она отрицает оба целеполагания. Кохал с самого начала не стремится к общению с прессой, в суд пришла в маске и не стала вслух называть свой адрес. В интересе общественности к ее персоне кроется и отказ от суда присяжных, о котором сперва просила подсудимая. Подумав, она решила, что в общем-то любой кандидат в коллегию может знать о деле из СМИ, а некоторые журналисты высказывались о ней, мягко говоря, нелестно, так что объективность присяжных в любом случае будет под сомнением.

Александр Юшко скончался в июле 2020 года. Останки хранили в морге и подвергали самым разным экспертизам на протяжении 20 месяцев. Следствие пыталось доказать и удушение, и ножевое ранение — не вышло. Подсудимая сразу после задержания заявила о своей невиновности. По ее версии, Юшко умер от передозировки, а расчленением тела она пыталась скрыть этот факт и представить всё так, как будто рэпер пропал без вести — тем самым Кохал хотела позаботиться о репутации мужа. В попытке избавиться от останков она провела несколько дней, а затем позвонила своему адвокату.

Кохал жила в СИЗО полтора года, потом ее отпустили под домашний арест. Следователи приходили к ней с разными беседами, включая намеки на посмертное совокупление. Недолго, но подозреваемой успела побывать и ее мать — после одного из допросов не знающей о задержании матери Кохал в коридорах Следкома родительница как бы случайно попалась на глаза. Малолетний сын Юшко и Кохал успел попутешествовать по детским домам, но родственникам удалось добиться возвращения мальчика к семье. Подсудимая вину как не признавала, так и не признает.

Пока один суд разбирается с делом уголовным, другой рассматривает иск ВМедА к Первому каналу и адвокату потерпевших Антону Кобиту — академия намерена защитить честь и достоинство своих экспертов, о которых защитник негативно высказывался в эфире программы «Пусть говорят». Вопрос об иске адвокат в суде оставил без комментариев. К тому же эфиру есть претензии и у Кохал. Приглашенный в студию психиатр огласил итоги психолого-психиатрической экспертизы и разгласил диагноз подсудимой. Свое согласие на распространение этих сведений она не давала, а значит, было совершено преступление по 137-й статье Уголовного кодекса — нарушение неприкосновенности частной жизни. Адвокат Лукьянов отметил, что заявление зафиксировано в материалах дела, но пока не выделено в отдельное производство.

Потерпевшие полностью согласны с обвинением — свекровь Кохал убеждена, что ее сына убила невестка, а не наркотики. Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»