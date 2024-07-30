Дело об убийстве и расчленении рэпера Картрайта начнут рассматривать заново. Четвертая экспертиза снова не установила причину смерти

Четыре года назад 30 июля в Петербурге было возбуждено уголовное дело об убийстве Александра Юшко, больше известного как рэпер Энди Картрайт. В эту памятную дату стороны получили результат очередной экспертизы, которая вновь сказала — причина смерти не установлена. Дело в отношении вдовы Картрайта Марины Кохал вернулось в точку неопределенности. В суде оно оказалось в мае 2022 года, слушать по существу начали в октябре. В июне 2023 года, когда процесс шел к прениям сторон, прокурор попросил суд назначить еще одну, четвертую экспертизу. Все тома отправили в Москву, в Российский центр судебно-медицинской экспертизы при Минздраве. Спустя чуть больше года выводы были сделаны.

Прижизненных травм, способных причинить вред здоровью, не установлено. Тело было расчленено на 15 частей посмертно. В организме были следы наркотических веществ, но нельзя достоверно сказать, что именно наркотики привели к смерти музыканта — на этой версии настаивает подсудимая. Впрочем, и опровергнуть ее нечем.

Не смогли эксперты сделать однозначный вывод и о версии следствия — якобы Кохал сделала мужу смертельный укол лекарством от диабета. Смерть вследствие гипокликемической комы не приводит к специфичным изменениям, а обнаруженная в глазу концентрация глюкозы сама по себе не позволяет сказать, что дело было в инсулине, сказано в выводах.

Судьбу дела будут заново решать на заседании 2 августа. Пока готовилась экспертиза, дело передали другой судье. «Дело передано на рассмотрение другого судьи в связи с уходом в почетную отставку Анжелики Николаевны Морозовой. В соответствии с действующим законодательством, рассмотрение дела будет начато заново», — сообщили «Фонтанке» в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. В прокуратуре пока не готовы ответить на вопрос, будет ли обвинение ходатайствовать о прекращении дела. Юшко умер 25 июля 2019 года. Вдова, по ее словам, нашла мужа бездыханным, а рядом с кроватью — шприц. Она уже слышала гудки в трубке набрав 112 когда представила, что о смерти Картрайта от передозировки подумают его поклонники и сын.

Кохал ночью расчленила тело, некоторые внутренние органы не были найден. Через несколько дней женщина позвонила своим адвокатам. Она с самого начала говорила, что расчленив тело она хотела все представить так, как будто Картрайт пропал без вести. Помимо убийства, ей вменено надругательство над трупом. По этому обвинению истекли сроки давности.

Останки Картрайта полтора года пролежали в морге, примерно столько же вдова провела в СИЗО. На предварительном следствии были проведены три экспертизы, следователи проверяли версии и о том, что Кохал мужа зарезала, и о том, что задушила. Ни одна из них не пришла к однозначным выводам о причинах смерти музыканта.