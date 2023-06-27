Дело о расчленении рэпера Картрайта ушло с финишной прямой в Москву. Обвинение все же хочет знать, от чего он умер

Исследованные вдоль и поперек останки рэпера Энди Картрайта (он же уроженец Украины Александр Юшко) на бумаге будут обозревать столичные эксперты. Многотомное дело отправляется в Москву по решению суда.



Судья Анжелика Морозова удовлетворила ходатайство прокурора о проведении судебно-медицинской экспертизы по делу об убийстве и надругательстве над останками Юшко. Об этом сообщил адвокат обвиняемой вдовы Сергей Лукьянов. Защитник Марины Кохал отмечает, что это четвертая в деле экспертиза с одним и тем же главным вопросом: от чего рэпер умер?

