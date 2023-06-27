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    Дело о расчленении рэпера Картрайта ушло с финишной прямой в Москву. Обвинение все же хочет знать, от чего он умер

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    2 комментария

    Исследованные вдоль и поперек останки рэпера Энди Картрайта (он же уроженец Украины Александр Юшко) на бумаге будут обозревать столичные эксперты. Многотомное дело отправляется в Москву по решению суда.

    Судья Анжелика Морозова удовлетворила ходатайство прокурора о проведении судебно-медицинской экспертизы по делу об убийстве и надругательстве над останками Юшко. Об этом сообщил адвокат обвиняемой вдовы Сергей Лукьянов. Защитник Марины Кохал отмечает, что это четвертая в деле экспертиза с одним и тем же главным вопросом: от чего рэпер умер?

    Гособвинение просило привлечь экспертов из бюро судмедэкспертизы Ленобласти, но судья решила отправить материалы в центр при Минздраве. «В распоряжение экспертов будут переданы все материалы уголовного дела», — отметил адвокат.

    Останки Юшко семья не могла похоронить примерно полтора года. Следователи привлекали все новых экспертов, ставили перед ними вопросы и об удушении, и о ранении. К передаче дела в суд остановились на версии о смертельном уколе лекарством от диабета. Как неоднократно звучало в суде, в том числе из уст экспертов, однозначно установить причину смерти Юшко никто не смог. В организме были найдены наркотики, что свидетельствует в пользу версии Кохал о смерти от передозировки, и следы глюкозы, что позволяет обвинению строить свою версию.

    Дело в суде около года, прокурор закончил представлять доказательства.

    По версии следствия, Кохал купила инсулин содержащий препарат и вколола мужу смертельную дозу, после чего расчленила тело на несколько частей. Часть внутренних органов найдена не была. Кохал утверждает, что нашла мужа в постели уже мертвым, а расчленила она его, чтобы представить рэпера поклонникам пропавшим без вести, а не умершим от передозировки наркоманом.

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    Комментарии 2

    Гость27 Июн 2023 в 14:05
    Тьфу, всяких вспомнили.
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