Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл Карлосу Алькарасу в третьем круге Олимпиады

Российский теннисист Роман Сафиуллин 31 июля проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в третьем круге XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже в мужском одиночном разряде и выбыл из соревнований.

Матч россиянина, 66-й ракетки мира, с 3-ей ракеткой мира в 1/8 финала завершился со счетом 4:6, 2:6 в пользу Алькараса. В одиночном разряде ОИ-2024 из россиян продолжает выступать только Даниил Медведев, который 30 июля обыграл австрийца Себастьяна Офнера во втором круге.

Алькарасу же в следующем матче предстоит сыграть с американцем Томми Полом.

