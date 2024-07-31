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    Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл Карлосу Алькарасу в третьем круге Олимпиады

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    Российский теннисист Роман Сафиуллин 31 июля проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в третьем круге XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже в мужском одиночном разряде и выбыл из соревнований.

    Матч россиянина, 66-й ракетки мира, с 3-ей ракеткой мира в 1/8 финала завершился со счетом 4:6, 2:6 в пользу Алькараса. В одиночном разряде ОИ-2024 из россиян продолжает выступать только Даниил Медведев, который 30 июля обыграл австрийца Себастьяна Офнера во втором круге.

    Алькарасу же в следующем матче предстоит сыграть с американцем Томми Полом.

    Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер продолжают борьбу в парном разряде. Они прошли во второй круг парного разряда Олимпийских игр, обыграв дуэт из Австралии — Оливию Гадеки и Айлу Томлянович.

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