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    Российские теннисистки Андреева и Шнайдер — во втором круге парного разряда Олимпиады. Они обыграли дуэт из Австралии

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    Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 30 июля прошли во второй круг парного разряда XXXIII летних Олимпийских игр в Париже. Они в трех сетах обыграли дуэт из Австралии — Оливию Гадеки и Айлу Томлянович.

    Матч продлился 1 час 22 минуты и завершился в пользу россиянок со счетом 6:3, 2:6, 10:6. Далее победительницы сыграют с Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес из Канады.

    Ранее 17-летняя Андреева проиграла в первом круге в одиночном разряде, а 20-летняя Шнайдер — китаянке Ван Сиюй во втором.

    Также Мирра Андреева вместе с Даниилом Медведевым 29 июля проиграли итальянцам Андреа Вавассори и Сарре Эррани в первом круге турнира смешанных (микст) пар.

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    Мирра АндрееваДиана ШнайдерТеннисОлимпиада в ПарижеПарный разряд
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