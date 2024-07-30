Российские теннисистки Андреева и Шнайдер — во втором круге парного разряда Олимпиады. Они обыграли дуэт из Австралии

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 30 июля прошли во второй круг парного разряда XXXIII летних Олимпийских игр в Париже. Они в трех сетах обыграли дуэт из Австралии — Оливию Гадеки и Айлу Томлянович.

Матч продлился 1 час 22 минуты и завершился в пользу россиянок со счетом 6:3, 2:6, 10:6. Далее победительницы сыграют с Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес из Канады.

Ранее 17-летняя Андреева проиграла в первом круге в одиночном разряде, а 20-летняя Шнайдер — китаянке Ван Сиюй во втором.