Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг на ОИ-2024. Она уступила Магде Линетт

Российская 17-летняя теннисистка Мирра Андреева 28 июля проиграла польке Магде Линетт и выбыла из одиночного разряда XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже. Матч проходил на корте «Ролан Гаррос».

Андреева, 32-я ракетка мира, уступила польке Линетт, 48-й ракетке, проиграв в двух сетах со счетом 3:6, 4:6.



Теперь Андреевой на Олимпиаде предстоит игра в парном разряде с Дианой Шнайдер и матч в миксте с Даниилом Медведевым.

Ранее сегодня в Париже Диана Шнайдер обыграла 46-ю ракетку мира итальянку Элизабетту Коччаретто, а Екатерина Александрова в трех сетах проиграла китаянке Юэ Юань.