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    Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг на ОИ-2024. Она уступила Магде Линетт

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    Российская 17-летняя теннисистка Мирра Андреева 28 июля проиграла польке Магде Линетт и выбыла из одиночного разряда XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже. Матч проходил на корте «Ролан Гаррос».

    Андреева, 32-я ракетка мира, уступила польке Линетт, 48-й ракетке, проиграв в двух сетах со счетом 3:6, 4:6.

    Теперь Андреевой на Олимпиаде предстоит игра в парном разряде с Дианой Шнайдер и матч в миксте с Даниилом Медведевым.

    Ранее сегодня в Париже Диана Шнайдер обыграла 46-ю ракетку мира итальянку Элизабетту Коччаретто, а Екатерина Александрова в трех сетах проиграла китаянке Юэ Юань.

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    Мирра АндрееваОлимпиадаОлимпийские игры в ПарижеМагда линеттТеннис
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