Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто на Олимпиаде в Париже

Российская теннисистка Диана Шнайдер 28 июля обыграла 46-ю ракетку мира итальянку Элизабетту Коччаретто на Олимпийских играх в Париже и вышла во второй круг. Матч продолжался полтора часа.

Игра, которая проходила на кортах «Ролан Гаррос», завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу 20-летней Шнайдер. Теперь ей предстоит соревноваться 29 июля в 1/16 финала с китаянкой Ван Сиюй.

В мировом рейтинге Диана Шнайдер занимает 23-е место с тремя победами в турнирах WTA. На парижской Олимпиаде она выступит и в парном разряде с Миррой Андреевой.

