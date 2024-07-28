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    Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто на Олимпиаде в Париже

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    Российская теннисистка Диана Шнайдер 28 июля обыграла 46-ю ракетку мира итальянку Элизабетту Коччаретто на Олимпийских играх в Париже и вышла во второй круг. Матч продолжался полтора часа.

    Игра, которая проходила на кортах «Ролан Гаррос», завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу 20-летней Шнайдер. Теперь ей предстоит соревноваться 29 июля в 1/16 финала с китаянкой Ван Сиюй.

    В мировом рейтинге Диана Шнайдер занимает 23-е место с тремя победами в турнирах WTA. На парижской Олимпиаде она выступит и в парном разряде с Миррой Андреевой.

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