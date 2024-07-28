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    Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла китаянке Юэ Юань и выбыла из одиночного турнира ОИ-2024

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    Российская теннисистка Екатерина Александрова 28 июля в трех сетах проиграла китаянке Юэ Юань, 40-й ракетке мира, и выбыла из одиночного турнира Олимпиады в Париже.

    Матч завершился со счетом 7:5, 6:7 (0:7), 6:2 в пользу Юань.

    Впереди на XXXIII летних Олимпийских играх у Александровой, 28-й ракетки мира, осталось лишь участие в парном разряде вместе с Еленой Весниной. Их первый матч против чешек Каролины Муховой и Линды Носковой накануне перенесли из-за дождя.

    Сегодня же на Олимпийских играх российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла 46-ю ракетку мира итальянку Элизабетту Коччаретто и вышла во второй круг.

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