Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла китаянке Юэ Юань и выбыла из одиночного турнира ОИ-2024

Российская теннисистка Екатерина Александрова 28 июля в трех сетах проиграла китаянке Юэ Юань, 40-й ракетке мира, и выбыла из одиночного турнира Олимпиады в Париже.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:7 (0:7), 6:2 в пользу Юань.



Впереди на XXXIII летних Олимпийских играх у Александровой, 28-й ракетки мира, осталось лишь участие в парном разряде вместе с Еленой Весниной. Их первый матч против чешек Каролины Муховой и Линды Носковой накануне перенесли из-за дождя.



Сегодня же на Олимпийских играх российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла 46-ю ракетку мира итальянку Элизабетту Коччаретто и вышла во второй круг.