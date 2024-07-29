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    Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева проиграли итальянцам и выбыли из турнира смешанных пар Олимпиады

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    Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева 29 июля проиграли итальянцам Андреа Вавассори и Сарре Эррани в первом круге турнира смешанных (микст) пар на XXXIII Летних Олимпийских игра в Париже.

    После поражения на старте турнира они завершили выступление в этой дисциплине.

    Матч длился 1 час 15 минут и завершился со счетом со счетом 3:6, 2:6 в пользу итальянской пары.

    Далее Медведев продолжает выступать в одиночном разряде Олимпиады, а Андреева сыграет в женском парном турнире вместе с Дианой Шнайдер.

    Ранее Медведев в дуэте с Романом Сафиуллиным вылетел с парного разряда, а Андреева проиграла польской теннисистке Магде Линетт.

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    Даниил МедведевМирра АндрееваОлимпиада в ПарижеМикстТеннис
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