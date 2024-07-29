Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева проиграли итальянцам и выбыли из турнира смешанных пар Олимпиады

Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева 29 июля проиграли итальянцам Андреа Вавассори и Сарре Эррани в первом круге турнира смешанных (микст) пар на XXXIII Летних Олимпийских игра в Париже.
После поражения на старте турнира они завершили выступление в этой дисциплине.
Матч длился 1 час 15 минут и завершился со счетом со счетом 3:6, 2:6 в пользу итальянской пары.
Далее Медведев продолжает выступать в одиночном разряде Олимпиады, а Андреева сыграет в женском парном турнире вместе с Дианой Шнайдер.
Ранее Медведев в дуэте с Романом Сафиуллиным вылетел с парного разряда, а Андреева проиграла польской теннисистке Магде Линетт.