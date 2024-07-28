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    Российские теннисисты Медведев и Сафиуллин выбыли из парного турнира Олимпиады в Париже

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    Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин 28 июля выбыли из парного турнира XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже после поражения в матче против немецкого дуэта.

    Медведев и Сафиуллин проиграли Кевину Кравицу и Тиму Пюцему в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

    Каждый из обоих российских теннисистов в отдельности уже вышел во второй круг в одиночном турнире Олимпиады, а у Медведева впереди еще выступление в соревнованиях смешанных пар с Миррой Андреевой, выбывшей сегодня в первом круге одиночниц.

    Теннисный турнир на ОИ-2024 проходит с 27 июля по 4 августа.

    Сегодня на кортах «Ролан Гаррос» Екатерина Александрова в трех сетах проиграла китаянке Юэ Юань, Павел Котов проиграл швейцарцу Станисласу (Стэну) Вавринке, а Диана Шнайдер обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто.

    Роман Сафиуллин ранее в двух сетах выиграл у 21-й ракетки мира чилийца Алехандро Табило.

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