Российские теннисисты Медведев и Сафиуллин выбыли из парного турнира Олимпиады в Париже

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин 28 июля выбыли из парного турнира XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже после поражения в матче против немецкого дуэта.

Медведев и Сафиуллин проиграли Кевину Кравицу и Тиму Пюцему в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Каждый из обоих российских теннисистов в отдельности уже вышел во второй круг в одиночном турнире Олимпиады, а у Медведева впереди еще выступление в соревнованиях смешанных пар с Миррой Андреевой, выбывшей сегодня в первом круге одиночниц.

Теннисный турнир на ОИ-2024 проходит с 27 июля по 4 августа.

