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    Российский теннисист Сафиуллин обыграл чилийца Алехандро Табило и вышел во второй круг Олимпиады

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    Российский теннисист Роман Сафиуллин 28 июля в двух сетах выиграл у 21-й ракетки мира чилийца Алехандро Табило, в первом круге одиночного разряда на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже.

    Матч продолжался полтора часа и завершился с результатом 6:4, 6:4 в пользу россиянина, в мировом рейтинге занимающего 67-е место.

    Следующим соперником Романа Сафиуллина во втором круге будет 35-я ракетка мира аргентинец Томас-Мартин Этчеверри. Соперники уже встречались на корте в 2022 году, и тогда победил россиянин.

    На Олимпиаде Сафиуллин заявлен также в парном мужском разряде с первой ракеткой России Даниилом Медведевым: в воскресенье они сыграют с немцами Кевином Кравицем и Тимом Пюцем.

    Ранее сегодня российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла 46-ю ракетку мира итальянку Элизабетту Коччаретто и также вышла во второй круг Олимпиады.

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    Роман СафиуллинТеннисОлимпиада в ПарижеОИ-2024Алехандро Табило
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