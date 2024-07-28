Российский теннисист Сафиуллин обыграл чилийца Алехандро Табило и вышел во второй круг Олимпиады

Российский теннисист Роман Сафиуллин 28 июля в двух сетах выиграл у 21-й ракетки мира чилийца Алехандро Табило, в первом круге одиночного разряда на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже.



Матч продолжался полтора часа и завершился с результатом 6:4, 6:4 в пользу россиянина, в мировом рейтинге занимающего 67-е место.

Следующим соперником Романа Сафиуллина во втором круге будет 35-я ракетка мира аргентинец Томас-Мартин Этчеверри. Соперники уже встречались на корте в 2022 году, и тогда победил россиянин.