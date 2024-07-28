Станислас Вавринка разгромил российского теннисиста Павла Котова на старте Олимпиады

Российский теннисист Павел Котов 28 июля проиграл на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже швейцарцу Станисласу (Стэну) Вавринке в двух сетах со счетом 1:6, 1:6.

Уступив сопернику с разгромным счетом, Котов не смог выйти во второй круг Олимпиады и выбыл из соревнований: на Играх он был заявлен лишь в одиночном разряде.

В мировом рейтинге Котов занимает 62-е место, а Вавринка, олимпийский чемпион Пекина в парном разряде с Роджером Федерером, — 109-е.

Ранее сегодня свои выступления в одиночном разряде завершили также Екатерина Александрова и Мирра Андреева. А Роман Сафиуллин и Диана Шнайдер смогли выйти во второй круг.