Российский теннисист Даниил Медведев разгромил австрийца Себастьяна Офнера во втором круге Олимпиады

Российский теннисист Даниил Медведев 30 июля обыграл австрийца Себастьяна Офнера во втором круге XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже.

Пятая ракетка мира победила пятьдесят пятую в двух сетах с разгромным счетом 6:2, 6:2. После этого Медведев вышел в третий круг олимпийского турнира в одиночном разряде. За выход в 1/4 финала ему предстоит побороться с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, 19-й ракеткой мира.

Ранее сегодня российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли во второй круг парного разряда Олимпийских игр, обыграв дуэт из Австралии — Оливию Гадеки и Айлу Томлянович.