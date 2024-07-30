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    Российский теннисист Даниил Медведев разгромил австрийца Себастьяна Офнера во втором круге Олимпиады

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    Российский теннисист Даниил Медведев 30 июля обыграл австрийца Себастьяна Офнера во втором круге XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже.

    Пятая ракетка мира победила пятьдесят пятую в двух сетах с разгромным счетом 6:2, 6:2. После этого Медведев вышел в третий круг олимпийского турнира в одиночном разряде. За выход в 1/4 финала ему предстоит побороться с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, 19-й ракеткой мира.

    Ранее сегодня российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли во второй круг парного разряда Олимпийских игр, обыграв дуэт из Австралии — Оливию Гадеки и Айлу Томлянович.

    Сам Медведев на ОИ-2024 легко победил австралийца Ринки Хидзикату в первом круге одиночного разряда, но вместе с Миррой Андреевой 29 июля проиграл итальянцам Андреа Вавассори и Сарре Эррани в первом круге турнира смешанных (микст) пар.

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