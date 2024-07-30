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    Блогера Эдварда Била арестовали еще на 14 суток. В деле — массовая драка и снова форма полиции

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    В Москве второй раз за последние пару недель привлекли к административной ответственности блогера Эдварда Била (по паспорту — Эдуард Биль). На этот раз — за организацию массового мероприятия, переросшего в драку. И снова он мелькал там в полицейской форме.

    Как сообщает 30 июля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, Бил со своим другом участвовал в массовом скоплении людей в центре столицы, которое не было публичным мероприятием. Между участниками возник словесный конфликт, который перерос в массовую драку. Бил при этом был одет в полицейскую форму.

    Никулинский районный суд Москвы признал блогера виновным в административном правонарушении по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка). В качестве наказания ему назначили 14 суток административного ареста.

    Ранее Била и его друга Егора Чернова арестовали на 13 суток за поездку на самокатах в форме, похожей на форму сотрудников ГАИ, с надписью «Самокатная патрульная служба». Видео с блогером в таком виде на улицах подмосковного Одинцово появилось в одном из местных пабликов. После этого RT со ссылкой на столичное УМВД сообщала, что блогера проверят на незаконное ношение формы полиции. Уточнялось, что он уже появлялся в таком виде на одном из роликов в YouTube. В частности, в форме сотрудника полиции он засветился на одном из июльских видео на канале блогера Амирана Сардарова. Оно же подходит под описание «массовое мероприятие с конфликтом между участниками».

    Блогер Эдвард Бил стал широко известен после массовой аварии в Москве. 1 апреля 2021 года в Москве он на скорости 115 км/ч выехал на встречную полосу Новинского бульвара и врезался в Volkswagen. За рулем «Фольксвагена» была сотрудница аппарата Госдумы, она получила тяжелые травмы. Всего в ДТП было вовлечено пять машин. За блогером на тот момент числилось более 500 нарушений. В марте 2022 года ему дали 1 год и 2 месяца колонии. Позже приговор смягчили.

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