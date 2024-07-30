Блогера Эдварда Била арестовали еще на 14 суток. В деле — массовая драка и снова форма полиции

В Москве второй раз за последние пару недель привлекли к административной ответственности блогера Эдварда Била (по паспорту — Эдуард Биль). На этот раз — за организацию массового мероприятия, переросшего в драку. И снова он мелькал там в полицейской форме.



Как сообщает 30 июля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, Бил со своим другом участвовал в массовом скоплении людей в центре столицы, которое не было публичным мероприятием. Между участниками возник словесный конфликт, который перерос в массовую драку. Бил при этом был одет в полицейскую форму.