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    Блогер Эдвард Бил арестован за катание в форме, похожей на полицейскую

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    Суд 20 июля вынес решение об аресте блогера Эдварда Била (по паспорту Эдуард Биль) на 13 суток за мелкое хулиганство, сообщает РИА Новости.

    По данным источника агентства, его в отношении блогера будет проведено расследование по статье 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды правоохранителей». Эта статья предусматривает штраф до 1,5 тысячи рублей.

    Вчера в подмосковном Одинцове блогер вместе с товарищем организовал «самокатную патрульную службу» — оделся в форму, похожую на полицейскую, и выехал на дорогу. Его задержала полиция.

    В марте 2022 года Эдуард Биль получил реальный срок за массовое ДТП на Садовом кольце в Москве. Позже приговор ему смягчили.

    Блогер Эдвард Бил 1 апреля 2021 года в Москве на скорости 115 км/ч выехал на встречную полосу Новинского бульвара и врезался в «Фольксваген». Женщина-водитель получила тяжелые травмы. Всего в ДТП было вовлечено пять машин. За блогером числилось более 500 нарушений.

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