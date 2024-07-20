Блогер Эдвард Бил арестован за катание в форме, похожей на полицейскую

Суд 20 июля вынес решение об аресте блогера Эдварда Била (по паспорту Эдуард Биль) на 13 суток за мелкое хулиганство, сообщает РИА Новости.



По данным источника агентства, его в отношении блогера будет проведено расследование по статье 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды правоохранителей». Эта статья предусматривает штраф до 1,5 тысячи рублей.

Вчера в подмосковном Одинцове блогер вместе с товарищем организовал «самокатную патрульную службу» — оделся в форму, похожую на полицейскую, и выехал на дорогу. Его задержала полиция.

