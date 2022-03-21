Пранкер Эдвард Бил получил реальный срок за массовое ДТП на Садовом кольце

Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль по паспорту) выслушал приговор по делу о массовом ДТП в Москве. Пресненский суд с учетом позиции гособвинения 21 марта отправил молодого человека в исправительную колонию общего режима сроком на один год и два месяца. Также Билу нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение трех лет. Пранкера взяли под стражу в зале суда.



В ходе прений прокурор потребовал для блогера год и четыре месяца колонии, а также лишения прав на три года. В последнем слове Бил признал вину и попросил не отправлять его в тюрьму, заявив, что он «переродился».

