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Пранкер Эдвард Бил получил реальный срок за массовое ДТП на Садовом кольце

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Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль по паспорту) выслушал приговор по делу о массовом ДТП в Москве. Пресненский суд с учетом позиции гособвинения 21 марта отправил молодого человека в исправительную колонию общего режима сроком на один год и два месяца. Также Билу нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение трех лет. Пранкера взяли под стражу в зале суда.

В ходе прений прокурор потребовал для блогера год и четыре месяца колонии, а также лишения прав на три года. В последнем слове Бил признал вину и попросил не отправлять его в тюрьму, заявив, что он «переродился».

В ноябре прошлого года Люблинский суд Москвы взыскал с блогера 27 тысяч рублей за простой автобусов из-за ДТП.

Блогер Эдвард Бил 1 апреля 2021 года в Москве на скорости 115 км/ч выехал на встречную полосу Новинского бульвара и врезался в «Фольксваген». Женщина-водитель получила тяжелые травмы. Всего в ДТП было вовлечено пять машин. Суд ограничил Билу свободу. За ним числилось более 500 нарушений. Суд Москвы вынес постановление главе городского управления МВД из-за бездействия в отношении блогера.

24 ноября первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что посты блогеров, выкладывающих в соцсетях видео с гонками, будут считаться доказательством их правонарушений. Она напомнила «недавние печальные события», видимо, имея в виду ДТП с блогером Губденским. 20 ноября в Москве на Кутузовском проспекте произошло смертельное ДТП, виновником которого считается автоблогер Саид Губденский на BMW. Сам он погиб, как и его пассажир.

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Комментарии (1)

07A
Его именем назовут переулок!
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