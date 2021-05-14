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Эдвард Бил выплатил компенсацию сотруднице Госдумы, пострадавшей в его ДТП

Блогер Эдуард Биль (известен под псевдонимом Эдвард Бил), устроивший массовое ДТП в Москве, полностью выплатил компенсацию пострадавшей сотруднице Госдумы Марии Артемовой.

«Мой доверитель полностью выплатил компенсацию потерпевшей. Ее состояние здоровья, насколько я понимаю, улучшилось, Бил общался с ней напрямую», — сообщил ТАСС 14 мая адвокат Биля Геннадий Удунян. Сумму он не назвал — это конфиденциальные сведения.

После выплаты сторона потерпевших направила в Следственный комитет ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, добавил Удунян.

Адвокат потерпевшей Марии Артёмовой Андрей Князев подтвердил агентству, что компенсация получена, но не подтвердил, что подал ходатайство о примирении с Билем. «Возможно, мы сделаем это», — сказал он.

ДТП на Садовом кольце произошло 1 апреля. Столкнулись пять автомобилей, женщина за рулем «Фольксвагена» получила тяжёлые травмы, она вышла из комы через неделю после аварии.

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Машина блогера ездила с подложными номерами, за три месяца Бил нарушил ПДД больше четырехсот раз. Суд запретил Эдварду Билу садиться за руль и выходить из дома по ночам. Арест с квалификацией его уголовного дела УПК не предусмотрен. После ДТП Бил заявил, что будет продавать машины, чтобы помочь пострадавшей в ДТП. Провокационных роликов он снимать больше не собирается.

Фото: Департамент транспорта Москвы

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Комментарии (2)

artistdmisha
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Это как раз про мужа пострадавшей, который в интервью заливал поо таких ездунов как Бил😆 Быстро же он переобулся, прям на лету.
Cashmare
и чё, теперь каждый э.билл будет откупаться и дальше развлекаться?
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