Блогер Эдуард Биль (известен под псевдонимом Эдвард Бил), устроивший массовое ДТП в Москве, полностью выплатил компенсацию пострадавшей сотруднице Госдумы Марии Артемовой.
«Мой доверитель полностью выплатил компенсацию потерпевшей. Ее состояние здоровья, насколько я понимаю, улучшилось, Бил общался с ней напрямую», — сообщил ТАСС 14 мая адвокат Биля Геннадий Удунян. Сумму он не назвал — это конфиденциальные сведения.
После выплаты сторона потерпевших направила в Следственный комитет ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, добавил Удунян.
Адвокат потерпевшей Марии Артёмовой Андрей Князев подтвердил агентству, что компенсация получена, но не подтвердил, что подал ходатайство о примирении с Билем. «Возможно, мы сделаем это», — сказал он.
ДТП на Садовом кольце произошло 1 апреля. Столкнулись пять автомобилей, женщина за рулем «Фольксвагена» получила тяжёлые травмы, она вышла из комы через неделю после аварии.
Машина блогера ездила с подложными номерами, за три месяца Бил нарушил ПДД больше четырехсот раз. Суд запретил Эдварду Билу садиться за руль и выходить из дома по ночам. Арест с квалификацией его уголовного дела УПК не предусмотрен. После ДТП Бил заявил, что будет продавать машины, чтобы помочь пострадавшей в ДТП. Провокационных роликов он снимать больше не собирается.