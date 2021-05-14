Блогер Эдуард Биль (известен под псевдонимом Эдвард Бил), устроивший массовое ДТП в Москве, полностью выплатил компенсацию пострадавшей сотруднице Госдумы Марии Артемовой.

«Мой доверитель полностью выплатил компенсацию потерпевшей. Ее состояние здоровья, насколько я понимаю, улучшилось, Бил общался с ней напрямую», — сообщил ТАСС 14 мая адвокат Биля Геннадий Удунян. Сумму он не назвал — это конфиденциальные сведения.

После выплаты сторона потерпевших направила в Следственный комитет ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, добавил Удунян.