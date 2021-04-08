Блогеру Билу пора готовить компенсацию: пострадавшая в страшном ДТП вышла из комы

«В настоящее время Артемова покинула реанимацию, она переведена в палату, где ее продолжают лечить. Связано это с тем, что она вышла из комы, — заявил Князев. — Могу сказать только одно: мы ведем переговоры с его (Била) представителями о получении компенсации. Чтобы понять ее размер, надо понять объем средств, который уйдет на лечение Артемовой, ее реабилитацию и компенсацию ущерба».

Пострадавшая в массовом ДТП в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била Мария Артемова вышла из комы, начались переговоры по компенсации, рассказал 8 апреля ТАСС адвокат Андрей Князев.

Блогер Бил уже заявил, что будет продавать машины, чтобы помочь пострадавшей в ДТП. Провокационных роликов он снимать больше не собирается.



Ранее суд запретил Эдварду Билу садиться за руль и выходить из дома по ночам. Арест с квалификацией его уголовного дела УПК не предусмотрен.