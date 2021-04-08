Блогер Бил собирается продавать машины, чтобы помочь потерпевшей в ДТП. Роликов он снимать больше не будет

Блогер Эдвард Бил, которому накануне предъявили обвинение по делу о нарушении ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью, впервые сам публично прокомментировал аварию. Об этом 8 апреля сообщает «Подъем».



Он заявил, что не понимает, что привело к аварии. И добавил, что собирается продать свои машины для помощи пострадавшей.



«Все силы бросаем на Марию сейчас, чтобы она максимально быстро восстановилась. Мы обсуждали продажу всех моих машин. Может, миллионов пять с этого будет. Я сам до сих пор не понимаю, как так получилось. Если бы можно было изменить всё, мы бы поменяли. Если бы была возможность, я бы поменялся с ней местами. Машину не заносило», — сказал Бил.

