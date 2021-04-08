FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +6
77.77р92.33р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
11
Печать

Блогер Бил собирается продавать машины, чтобы помочь потерпевшей в ДТП. Роликов он снимать больше не будет

Эдвард Бил заявил, что больше не собирается снимать ролики для блога

Блогер Эдвард Бил, которому накануне предъявили обвинение по делу о нарушении ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью, впервые сам публично прокомментировал аварию. Об этом 8 апреля сообщает «Подъем».

Он заявил, что не понимает, что привело к аварии. И добавил, что собирается продать свои машины для помощи пострадавшей.

«Все силы бросаем на Марию сейчас, чтобы она максимально быстро восстановилась. Мы обсуждали продажу всех моих машин. Может, миллионов пять с этого будет. Я сам до сих пор не понимаю, как так получилось. Если бы можно было изменить всё, мы бы поменяли. Если бы была возможность, я бы поменялся с ней местами. Машину не заносило», — сказал Бил.

Он сказал, что роликов для блога снимать больше не собирается: «Сейчас не получается уже, всё».

Суд ранее запретил Эдварду Билу садиться за руль и выходить из дома по ночам. Арест с квалификацией его уголовного дела УПК не предусмотрен.

ДТП на Садовом кольце произошло 1 апреля. Столкнулись пять автомобилей, женщина за рулем «Фольксвагена» в тяжелом состоянии оказалась в больнице. Машина блогера ездила с подложными номерами, только за первые три месяца 2021 года он нарушил ПДД больше четырёхсот раз.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Савва Морозов
великовозрастный дегенерат
Antuan Rokanten
Вообще, если у человека нет регистрации, то его и по статье небольшой тяжести можно арестовать. Но, видимо, регистрация у него есть, поэтому только ограничение определенных действий. Повезло. Если пострадавшая не умрет, скорее всего год условно получит. С такими наказаниями, конечно, подобные дтп будут продолжаться. У людей ни страха нет, ни ответственности, ни мозгов.
hal9000
Непонимает как это произошло??..объясняю это называется Дурь Обыкновенная..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний