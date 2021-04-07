Блогер Эдвард Бил ведёт переговоры с потерпевшими. Ему предъявили обвинение

Эдвард Бил стал обвиняемым по делу о нарушении ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет колонии.
О смене статуса блогера 7 апреля ТАСС рассказал его адвокат Сергей Жорин. Билу также предстоит пройти психологическую экспертизу. Это стандартная процедура. Блогер признал, что был за рулём, отметил Жорин. Ранее на этот вопрос обвиняемый ответил не слишком уверенно.
Его защитник добавил, что ведутся переговоры с потерпевшими. Блогер намерен возместить имущественный и моральный вред.
Ранее суд запретил блогеру садиться за руль и выходить из дома по ночам. Арест с квалификацией его уголовного дела УПК не предусмотрен.
ДТП на Садовом кольце произошло 1 апреля. Столкнулись пять автомобилей, женщина за рулем «Фольксвагена» в тяжелом состоянии оказалась в больнице. Машина блогера ездила с подложными номерами, только за первые три месяца 2021 года он нарушил ПДД больше четырёхсот раз.