Блогер Эдвард Бил признал, что он был за рулем Audi RS6 и участвовал в ДТП с четырьмя автомобилями в Москве. Но не сразу. Видео допроса опубликовало ГУ МВД столицы 2 апреля.



На записи Билу задают вопросы. Он рассказывает, что в столице с 14 лет, и последние 3 года видеоблогер — снимает «розыгрыши, социальные эксперименты, благотворительность». Подтверждает, что ранее привлекался к административным штрафам. Но на вопрос представителя полиции о том, находился ли он за рулем в момент аварии, начинает говорить уклончиво. Сначала ответил: «Не разбираюсь в этом», — но позднее признался, что всё-таки управлял автомобилем. Не прозвучало и внятного ответа на вопрос о том, кому принадлежит транспортное средство, на котором он ехал.