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Блогер Эдвард Бил заявил, что «не разбирается», был ли он за рулём во время аварии в центре Москвы

Допрос Эдварда Била после ДТП в центре Москвы сняли на видео в полиции

Блогер Эдвард Бил признал, что он был за рулем Audi RS6 и участвовал в ДТП с четырьмя автомобилями в Москве. Но не сразу. Видео допроса опубликовало ГУ МВД столицы 2 апреля.

На записи Билу задают вопросы. Он рассказывает, что в столице с 14 лет, и последние 3 года видеоблогер — снимает «розыгрыши, социальные эксперименты, благотворительность». Подтверждает, что ранее привлекался к административным штрафам. Но на вопрос представителя полиции о том, находился ли он за рулем в момент аварии, начинает говорить уклончиво. Сначала ответил: «Не разбираюсь в этом», — но позднее признался, что всё-таки управлял автомобилем. Не прозвучало и внятного ответа на вопрос о том, кому принадлежит транспортное средство, на котором он ехал.

ГУ МВД по Москве

Ранее блогера заблокировали в Instagram, где у него было 3,7 млн подписчиков.

Как писала «Фонтанка», массовая авария с участием блогера на Садовом кольце произошла накануне днём напротив отеля Lotte. На видео с камер наблюдения синяя Audi RS6, на которой ездил Бил, вылетела на встречную полосу и врезалась в несколько машин. Одна из пострадавших в очень тяжелом состоянии госпитализирована. В ближайшее время видеоблогеру должны избрать меру пресечения.

ГУ МВД по Москве

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Комментарии (9)

zlopopik
Демонстрация дегенеративно-роскошного образа жизни в целях выкачивания денег с недалеких лохов потерпела фиаско. На очереди оставшиеся лохотронщики из той же колоды - Гурамы, Гусейны и пр. шелупонь на якобы их собственных ламборджинях и поршах.
Skazochny
обоссать и на пару тройку лет на лесоповал
shuev1969
сажать надо!
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