Блогер Эдвард Бил остался без 3,7 млн подписчиков в «Инстаграме» после жесткого ДТП в центре Москвы

Социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт блогера Эдварда Била, в котором у него было 3,7 млн подписчиков. Это произошло после того, как он на своем спорткаре Audi стал участником серьезной аварии с четырьмя машинами на Смоленской площади в центре Москвы.



По состоянию на 2 апреля при попытке попасть на страницу Била в Instagram отображается сообщение, что «Пользователь не найден», а в десктопной версии появляется информация о том, что «Страница недоступна». Причины блокировки не объясняются.