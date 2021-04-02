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Блогер Эдвард Бил остался без 3,7 млн подписчиков в «Инстаграме» после жесткого ДТП в центре Москвы

Любитель гонок по улицам после страшной аварии в центре Москвы остался без аудитории в Instagram

Социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт блогера Эдварда Била, в котором у него было 3,7 млн подписчиков. Это произошло после того, как он на своем спорткаре Audi стал участником серьезной аварии с четырьмя машинами на Смоленской площади в центре Москвы.

По состоянию на 2 апреля при попытке попасть на страницу Била в Instagram отображается сообщение, что «Пользователь не найден», а в десктопной версии появляется информация о том, что «Страница недоступна». Причины блокировки не объясняются.

Как писала «Фонтанка», массовая авария с участием блогера на Садовом кольце произошла накануне днём напротив отеля Lotte Hotel. На видео с камер наблюдения синяя Audi RS6, на которой ездил Бил, вылетела на встречную полосу и врезалась в несколько машин.

Столичный Дептранс сообщил, что в результате аварии в реанимации оказалась женщина, находившаяся за рулём автомобиля Volkswagen. СМИ писали, что это могла быть консультант Госдумы Мария Артемова. Спорткар, за рулём которого мог находиться 25-летний Бил в момент ДТП, снят с учёта и имеет подложные номера. С начала года за ним зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима.

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Комментарии (11)

ivan5_5e4d10fe646f6
Виноват тот кто допустил что чел 400 штрафов имеет и ездит дальше. Не работает гоударство. Сейчас еще куча структур покормится из бюджета расследуя судя экспертизуя и тп.
hal9000
Да он уже перебарщивать начал..по пранкам этим да и сам по себе этот стиль уже устарел..заигрался..а как гворится в каждой шутке лишь доля шутки остальное правда..давно смотрел у него...кое чего есть конечно..но в основном все в мусорку..однотипное но народ хавал..и хавает..тчк
265040341
.... оказывается он уже давно должен был сидеть, но у его и ещё одного блогера - Хача, есть какая то крыша и их постоянно отмазывали.
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