Блогер Эдвард Бил остался без 3,7 млн подписчиков в «Инстаграме» после жесткого ДТП в центре Москвы

Социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт блогера Эдварда Била, в котором у него было 3,7 млн подписчиков. Это произошло после того, как он на своем спорткаре Audi стал участником серьезной аварии с четырьмя машинами на Смоленской площади в центре Москвы.
По состоянию на 2 апреля при попытке попасть на страницу Била в Instagram отображается сообщение, что «Пользователь не найден», а в десктопной версии появляется информация о том, что «Страница недоступна». Причины блокировки не объясняются.
Как писала «Фонтанка», массовая авария с участием блогера на Садовом кольце произошла накануне днём напротив отеля Lotte Hotel. На видео с камер наблюдения синяя Audi RS6, на которой ездил Бил, вылетела на встречную полосу и врезалась в несколько машин.
Столичный Дептранс сообщил, что в результате аварии в реанимации оказалась женщина, находившаяся за рулём автомобиля Volkswagen. СМИ писали, что это могла быть консультант Госдумы Мария Артемова. Спорткар, за рулём которого мог находиться 25-летний Бил в момент ДТП, снят с учёта и имеет подложные номера. С начала года за ним зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима.