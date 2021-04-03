Суд в Москве удовлетворил просьбу следствия по делу о нарушении ПДД и запретил блогеру определенные действия. Уголовный состав не позволяет арестовать подозреваемого.
Эдварда Била доставили в Тверской районный суд Москвы 3 апреля. Следствие просило запретить ему выходить из дома после восьми вечера и до восьми утра, пользоваться интернетом и телефоном, а также садиться за руль. Суд согласился.
Арестовать блогера не позволяет Уголовно-процессуальный кодекс — вменяемая ему статья предусматривает лишение свободы не более чем на два года, стража или домашний арест в таких случаях исключены.
Ранее блогер не смог сразу ответить, был ли он за рулем автомобиля. Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце. Audi RS6, на которой ездил Бил, вылетела на встречную полосу. В коме оказалась одна из участниц ДТП. У блогера было почти 4 млн подписчиков, Instagram после аварии заблокировал его аккаунт. Машина была снята с учета и ездила на подложных номерах. За три месяца Биль нарушил ПДД больше четырехсот раз.