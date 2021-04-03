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Блогеру Билю после ДТП в Москве запретили садиться за руль и выходить из дома ночью

Подозреваемого в провокации массового ДТП столичного блогера оставили на свободе

Суд в Москве удовлетворил просьбу следствия по делу о нарушении ПДД и запретил блогеру определенные действия. Уголовный состав не позволяет арестовать подозреваемого.

Фото: Московские суды
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Эдварда Била доставили в Тверской районный суд Москвы 3 апреля. Следствие просило запретить ему выходить из дома после восьми вечера и до восьми утра, пользоваться интернетом и телефоном, а также садиться за руль. Суд согласился.

Московские суды

Арестовать блогера не позволяет Уголовно-процессуальный кодекс — вменяемая ему статья предусматривает лишение свободы не более чем на два года, стража или домашний арест в таких случаях исключены.

Ранее блогер не смог сразу ответить, был ли он за рулем автомобиля. Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце. Audi RS6, на которой ездил Бил, вылетела на встречную полосу. В коме оказалась одна из участниц ДТП. У блогера было почти 4 млн подписчиков, Instagram после аварии заблокировал его аккаунт. Машина была снята с учета и ездила на подложных номерах. За три месяца Биль нарушил ПДД больше четырехсот раз.

Фото: Московские суды

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Комментарии (7)

Riptide
Согласно статье 105.1 УК РФ с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений при избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий может возложить следующие запреты: 1) выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях; 2) находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; 3) общаться с определенными лицами; 4) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 5) использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет";
6) управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. НУ УЖ НЕЕЕТ !!!
ЗАПРЕТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР !
aaignat
Стаканчиками не кидал, с плакатом не стоял- на свободу
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