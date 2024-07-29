«Самокатам сюда не надо». На что повлияет запрет на парковку самокатов в центре Петербурга и когда ждать их возвращения

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил с 1 августа запретить парковку СИМ в четырех районах города — Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском. Их сделают транзитной зоной. Теперь в центре можно будет только кататься, а чтобы начать поездку или пришвартовать самокат — искать ближайшую разрешенную парковку за пределами запретных районов. «Фонтанка» выяснила, почему кикшеринги поддержали решение, по которому они могут потерять серьезную долю трафика, был ли запрет неизбежным и при каких условиях самокаты вернутся в центр города.



Благодарили и петербуржцы, и туристы Как отметил Александр Беглов, к новым мерам подтолкнула положительная реакция жителей и гостей города на ограничения для самокатов во время массовых мероприятий. Впервые тотальный запрет самокатов в центре города ввели три года назад на время праздника выпускников «Алые паруса». Этим летом вошли во вкус: запрет на движение СИМ распространился на несколько районов города, включая четыре центральных: сначала в дни проведения ПМЭФ, затем во время Военно-морского салона, ПМЮФ и «Алых парусов». На минувшей неделе центр закрывали для электросамокатов на время генеральной репетиции и проведения Главного военно-морского парада. Суммарно — 17 дней.



«Прошёлся в выходные по центру города. И петербуржцы, и туристы подходили и высказывали слова благодарности за принятое решение. Они говорили, что чувствуют себя в большей безопасности, и просили сохранить эти меры», — заявил Александр Беглов.

Так что ограничения было решено ввести на постоянной основе. С 1 августа самокаты исчезнут в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

О том, как ограничения в период ПМЭФа и других массовых мероприятий сказались на кикшерингах и числе аварий, «Фонтанка» уже рассказывала. Тогда один из участников рынка анонимно признался, что в дни запретов выручка снизилась на 30 %. Также операторы заявили о сотнях жалоб, в том числе от участников форума — пользователи не могли пользоваться самокатами по привычному транспортному сценарию.



Из плюсов — такие меры положительно сказались на безопасности в центре Петербурга. Как отмечал тогда председатель комтранса Валентин Енокаев, нарушения ПДД и ДТП с участием СИМ «просто исчезли». Что логично: в районах, где был введен запрет на движение СИМ, не было ни самокатов, ни, соответственно, проблем. При этом, судя по статистике комитета по всему городу, число нарушений от количества открытых для самокатчиков районов не зависит: в период с 3 по 9 июня, когда центр закрыли для самокатчиков из-за ПМЭФа, зафиксировали 1 788 случаев, с 17 по 23 июня — даты проведения Военно-морского салона — 1 684 случая. На неделе с 10 по 16 июня, когда ограничения не вводились, нарушений было меньше — 1 482 случая. Один из собеседников «Фонтанки», близкий к операторам, тогда выразил мнение, что на аварийности запрет на самокаты особенно не сказался, поскольку инциденты провоцируют не конкретные улицы и районы, а несоблюдение правил определенной частью пользователей.



Тем не менее проблема с парковками все еще остается открытой — о ней сегодня заявил и Александр Беглов: «Много нареканий было и на хаотичную парковку, которая создает препятствия для пешеходов».

Как город пытался контролировать электросамокаты При этом нельзя сказать, что запретов не пытались избежать. В Петербурге сервисы аренды электросамокатов заключают с комитетом по транспорту соглашение, определяющее правила их работы на территории города. Впервые такой документ был подписан в 2021 году и с тех пор продлевается на каждый новый сезон — с новыми и новыми ограничениями. Сначала самокаты запретили на Невском проспекте — тогда кикшеринги предложили Смольному разрешить им передвигаться по главной улице города хотя бы со скоростью пешехода, но не срослось.



Позже список зон, где запрещено кататься и парковаться, постепенно расширялся. Добавлялись в список и улицы, где разогнаться на самокате можно максимум до 15 км/ч. Комитет по транспорту вместе с представителями кикшерингов и общественниками проводили показательные рейды — нарушителей штрафовали и блокировали их аккаунты в приложениях сервисов. В сентябре прошлого года появились первые дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов. Уже весной этого года к контролю подключили сотрудников Центра управления парковками Санкт-Петербурга: патрули, которые следят за автомобилями в зоне платной парковки, дополнительно начали сообщать о том, где самокаты разбросаны или мешают пешеходам и автомобилистам.



Параллельно сами кикшеринги увеличивали штрафы — вплоть до 150 тысяч рублей. За езду вдвоем нарушители теперь платят 5 тысяч рублей, за передачу управления несовершеннолетнему — 10 тысяч, а за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — от 100 до 150 тысяч в зависимости от сервиса. Наконец, в июне центр города закрыли для самокатчиков на время массовых мероприятий.



Петербургская полиция неоднократно забирала самокаты с улиц города — их, с точки зрения ведомства, вообще не должно быть на тротуарах. В результате профилактических рейдов с середины мая по начало июня сотрудники полиции возбудили 1 200 административных дел, в рамках которых изъяли почти 11 тысяч кикшеринговых электросамокатов. Так на склады временного хранения попала почти четверть общего городского парка. В начале июля забрали еще две тысячи, причем чемпионами по числу изъятых самокаты оказались Фрунзенский, Калининский и Приморский районы, которых сегодняшний полный запрет на парковку не коснулся.



И пока город и сами операторы пытались прийти к компромиссу и снизить число нарушений, не прекращалось давление со стороны депутатов и активистов, которые настаивали на полном запрете самокатов. Петербургское ГСУ Следственного комитета предлагало разрешить ездить на всех СИМ только в специально отведенных для этих нужд зонах, активисты в Центральном районе собирали подписи за запрет электросамокатов в городе.

В итоге сначала самокаты пообещали убрать с тротуаров — изымать за парковку и штрафовать за езду, а теперь окончательно закрыли центральные районы для самокатчиков, по крайней мере для нетранзитных поездок.

«Самокатам в центре нет места на тротуаре». Что думают в Смольном Собеседник в транспортном блоке Смольного рассказал «Фонтанке», что там тоже считают это решение взвешенным, раз точечные ограничения не смогли удовлетворить значительную часть населения. «Трафик кикшерингов можно разделить на две части — маятниковую и развлекательную. Больше всего нареканий вызывала именно последняя: именно здесь больше неопытных пользователей, беспечных, в состоянии алкогольного опьянения. И в центре, где узкие тротуары, это и приводило к проблемам, — говорит он. — А маятниковая миграция, последняя миля — это осторожные водители, которые относятся к самокату именно как к средству передвижения. Поэтому остроту снимают именно из сегмента развлекательных поездок».



По его словам, концептуально платная парковка в 4 районах и правила для кикшерингов в итоге оказались увязаны: «Усредненнно подход такой: самокатам в центре нет места на тротуаре. Дальше возникает вопрос инфраструктуры, это непросто, но по крайней мере она не может быть создана, если на улице платная парковка. Значит, сюда самокатам не надо». Запрет на окончание поездки в центре автоматически радикально снизит присутствие самокатов в 4 районах, это понимают в Смольном. Хотя кто-то все же будет использовать арендные СИМ, чтобы пересечь их транзитом.



Главная задача — не отсекать самокаты, которые на метр сунулись в «запретный район», а не впускать их вглубь территории с не приспособленной для них улично-дорожной сетью. «То есть, условно говоря, если вы переехали через мост и оказались в одном из четырех центральных районов, это не значит, что вам обязательно придется возвращаться на свой берег, чтобы прекратить поездку, — говорит источник «Фонтанки». — Где-нибудь в районе площади Александра Невского вполне можно организовать стоянку для самокатов, главное — чтобы они дальше не поехали».



Собеседник издания подчеркивает, что все эти ограничения также вводят на основе соглашения между городом и кикшерингами: «Это на принципе добровольности, но все понимают, что это правильно и точно лучше, чем полный запрет. Как и инвестиции в инфраструктуру для самокатов. Механизм обсуждается, но не исключено, что это будет некая совместная компания или НКО с участием основных операторов, которая и будет арендовать землю и строить на ней дорожки и стоянки».

Самокаты могут вернуться в центр. Что думают операторы Крупнейшие сервисы аренды электросамокатов решение запретить парковку СИМ в центре города декларативно поддержали. В пресс-службе Whoosh отметили, что пока узкие тротуары и большой поток туристов в центре города создают ситуацию, в которой пользователи вынуждены нарушать действующие правила дорожного движения или ехать по правилам в плотном потоке людей.



«Новый этап договоренностей, которые выработало отраслевое сообщество в Санкт-Петербурге, — логичный следующий шаг в области регулирования. Оно разумно и взвешенно. Снимет «боли», которые есть у жителей районов, и позволит нам инфраструктурно повлиять на ситуацию», — заявили в компании. В пресс-службе «МТС Юрент» подтвердили, что решение сделать центр транзитной зоной операторы кикшеринга приняли совместно с городом.

Более того, в компании выступили за сокращение общего парка кикшеринговых самокатов в городе: с точки зрения «МТС Юрент», Петербург не рассчитан на такое количество СИМ, как сейчас. Так, оператор в числе первых самостоятельно сократил свой парк на 5 тысяч — до 10 тысяч электросамокатов.



«Для «МТС Юрент» важно сохранить возможность комфортных транспортных поездок для своих пользователей в центр Санкт-Петербурга, поскольку, по статистике, порядка 40 % из них совершаются в центре, плюс являются целевыми — пользователи используют самокаты не просто для прогулок, а чтобы добраться из точки А в точку Б», — подчеркнули в пресс-службе кикшеринга.



В «Яндекс Go» также заметили, что превращение ряда районов в транзитную зону поможет поддерживать порядок на тротуарах в центре. «Сервис также вывел на улицы специальных скаутов-штраферов, которые следят за парковкой СИМ у конечных станций метро. Именно там самокаты чаще всего оставляли вне парковок, нарушая ПДД и правила сервиса. За первую неделю нарушителям выписали больше 300 штрафов», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Все три оператора, представленные в городе, обещают организовать удобные парковки на внешних границах Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов для удобства жителей. Также кикшеринги планируют инвестировать средства в развитие инфраструктуры. «Это долгосрочная работа, которая поможет стабильно и качественно развивать микромобильность в городе», — заявили в Whoosh.



Кикшеринги уже обращались к городским властям с предложением вложиться в развитие велоинфраструктуры в городе через специальный фонд. Согласно расчетам операторов, если вносить туда за каждый используемый самокат по тысяче рублей в год, в 2024 году объем средств составит примерно 50 млн рублей, а к 2030 году может вырасти до полумиллиарда. Однако в Смольном предложение кикшерингов не приняли и сослались на нормы действующего законодательства, согласно которым нельзя выделить часть средств бюджета для конкретных целей, если речь идет не о дорожных фондах.

Как рассказали «Фонтанке» в Whoosh, уже есть несколько предложений, разработанных сервисами в рамках Ассоциации операторов микромобильности. Идет обсуждение, но пока конкретный механизм инвестиций не определен. В пресс-службе компании подчеркнули, что запрет в центре города временный — пока решается вопрос с инфраструктурой. «После того как инфраструктурные вопросы будут решены, не останется предпосылок для сохранения ограничений», — добавили в Whoosh.



Самокаты — в Мурино и Кудрово Логично, что кикшеринги заинтересованы в центральных районах больше всего. Такой вывод можно сделать и из плана мероприятий, который был приложен к одному из недавних обращений операторов. Так, компании предлагали разграничить город на зоны присутствия СИМ: 35 % парка тогда предлагали разместить в четырех центральных районах города — ныне закрытых для парковки, 60 % — в оставшихся десяти, не считая окраинные Колпинский, Кронштадтский, Курортный и Петродворцовый, куда по плану должны были направить 5 % самокатов.

Тем не менее в кикшерингах заявили, что от новых ограничений трафик не пострадает, несмотря на то, что четыре центральных района фактически выбыли из игры. В «МТС Юрент» рассчитывают, что поездки распределятся по спальным районам. С оператором согласны и в Whoosh: в пресс-службе компании подчеркнули, что в центре преобладает прогулочный сценарий использования самокатов, а подавляющее большинство поездок приходится на окраины. Причем в Мурино или Кудрово до 90 % поездок носят транспортный характер.



«В районе метро «Девяткино» или «Улица Дыбенко» в полной мере работает транспортный сценарий. В часы пик в таких локациях мы могли наблюдать недостаток самокатов. Перераспределение флота увеличит комфорт для пользователей кикшеринга в наиболее популярных для поездок на самокатах районах города», — добавили в Whoosh.

Что думают петербуржцы С властями и кикшерингами понятно, главный вопрос: что думают о новых мерах сами жители и действительно ли временные запреты на передвижение на самокатах в центре города этим летом так пришлись по душе петербуржцам, как об этом говорит Александр Беглов?



«Фонтанка» спросила читателей в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online»: 64 % — за запрет, 23 % считают ограничения слишком радикальными и убеждены, что проблему СИМ нужно решать более гибко и точечно. Еще 11 % опрошенных выступили в защиту самокатов и согласились с тем, что запрет на парковку самокатов в центре — это неудобно и ограничивает мобильность в городе.



«В самом центре или на Петроградке — да. Но сваливать в эту же кучу весь В.О. довольно необдуманно. Совсем небольшая часть острова туристическая, остальное — обычные спальники, где самокат — просто способ добраться из одной точки в другую. До метро, например, за 7 минут вместо обычных 20», — жалуются читатели.



Также петербуржцы опасаются, что теперь свалка самокатов образуется там, где парковаться им разрешено: «Это кошмар. Возле станций метро, ближайших к зоне запрета, образуются свалки из самокатов. На «Нарвской» просто не пройти». Один из комментаторов же считает, что проблему самокатов решит время: «И ездить не перестанут, и запрет глупый, да и никто не должен прекращать езду. Культура вождения со временем выработается и засядет в головах водителей, а бешеных подростков угомонить запретом не получится».



Милена Солдатенко, Николай Кудин, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

