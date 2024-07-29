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    Беглов дал поручение запретить с 1 августа парковку самокатов в центре города

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    В четырех районах города с 1 августа будет запрещена парковка средств индивидуальной мобильности. Соответствующее поручение дал губернатор Петербурга Александр Беглов 29 июля.

    Речь идет о Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Поручение дано на совещании с членами правительства города, сообщает пресс-служба администрации.

    По словам Беглова, к нововведению подтолкнула положительная реакция жителей и гостей города на ограничения для самокатов во время праздников и крупных событий. Этим летом в Петербурге вводились запретные зоны для передвижения на средствах индивидуальной мобильности на время проведения Петербургского международного экономического форума, Военно-морского салона и праздника «Алые паруса». На минувшей неделе центр закрывали для электросамокатов на время генеральной репетиции и проведения Главного военно-морского парада.

    «Прошёлся в выходные по центру города. И петербуржцы, и туристы подходили и высказывали слова благодарности за принятое решение. Они говорили, что чувствуют себя в большей безопасности и просили сохранить эти меры», — сказал Александр Беглов. Он отметил, что много нареканий было как раз на хаотичную парковку самокатов, которые в результате мешают ходить пешеходам.

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