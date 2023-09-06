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    Куда ты катишься? В Петербурге ставят первые знаки, запрещающие движение электросамокатов

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    В Петербурге 6 сентября появятся первые дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Пионером станет Адмиралтейская набережная.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 6 сентября, работы по установке уже идут. Само открытие пройдет с участием представителей комитета по транспорту. Действие запрета распространяется как на прокатные, так и на личные СИМ. При этом для кикшеринговых сервисов указанные адреса и так находятся в запретной зоне. Там скорость арендованного транспорта автоматически снижается до нуля, и продолжать путь пользователь может только пешком.

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    Контроль за соблюдением требований знаков возложен на сотрудников ГИБДД. Штраф для нарушителей составит 500 рублей. Всего пока установят 15 дорожных знаков 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» на Адмиралтейской набережной, они начнут действовать с 6 сентября.

    С марта 2023 года средства индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, признали транспортными средствами. ПДД определяют для них максимальную скорость в 25 км/ч и массу 35 кг при поездке по тротуарам и велодорожкам; кроме того, определены дорожные знаки для регулирования движения. Контроль за соблюдением ПДД — прерогатива ГИБДД («Фонтанка» писала, что инспекторы думают на этот счет).


    В Петербурге между городом и кикшеринговыми сервисами действует соглашение, которое определяет зоны с ограничением скорости, а также полностью закрытые для самокатов. Подробнее об этих адресах читайте на «Фонтанке».

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