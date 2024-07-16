Кикшеринги предложили вложить в инфраструктуру сотни миллионов, но город не знает, как их взять

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Попавшие в немилость в Петербурге кикшеринговые компании предложили городу софинансировать развитие специализированной инфраструктуры. По их подсчетам, объем вложений на старте мог бы составить 50 млн рублей и к 2030 году вырасти до полумиллиарда. Однако пока операторы средств индивидуальной мобильности (СИМ) получают только новые и новые ограничения, а их предложение скинуться на велодорожки в ЗакСе сравнивают со взяткой. Возможен ли в деле самокатов компромисс между городом и кикшерингами — разбиралась «Фонтанка».



500 млн рублей на велодорожки и парковки

Как стало известно «Фонтанке», в конце мая один из крупнейших сервисов аренды электросамокатов направил вице-губернаторам Алексею Корабельникову, Валерию Москаленко и Кириллу Полякову письмо. В нем компания выразила заинтересованность в развитии специализированной инфраструктуры (нанесении разметки для парковок или велополос) и готовность поучаствовать в этом рублем. Оператор предложил три варианта, как это можно реализовать.

Во-первых, предусмотреть возможность перечисления денег на эти цели в соглашении, заключаемом между кикшерингами и городом. Во-вторых, создать специальный фонд, который бы аккумулировал такие средства. В-третьих, прописать в Правилах благоустройства города обязанность операторов платить за размещение на городской земле своего транспорта в зависимости от его количества. Любой из механизмов мог бы принести не менее 250 млн рублей частного финансирования к 2030 году, подсчитала компания.



Через несколько дней, в начале июня, со схожими предложениями единым фронтом выступили все три крупнейших игрока рынка. Они направили обращение (есть в распоряжении «Фонтанки») губернатору Петербурга Александру Беглову. В нем компании отметили, что за прошлый сезон количество поездок на электросамокатах в городе выросло на 41% и составило более 7,2 млн. По их данным, в Петербурге 3 миллиона ответственных пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), ежедневно совершается более 250 тысяч поездок и в 99,99% случаев они проходят без происшествий.



Чтобы бороться с оставшимися 0,01%, операторы подтвердили готовность вкладываться в развитие инфраструктуры, сосредоточившись на идее о создании специального фонда. Согласно их расчетам, если вносить туда за каждый используемый самокат по тысяче рублей в год, в 2024 году объем средств составит примерно 50 млн рублей. В последующие годы за счет новой инфраструктуры количество самокатов будет увеличиваться. Как следствие, вырастет и объем фонда — к 2030 году он может достигнуть 500 млн рублей.

Правовой механизм для этих инвестиций не определен. Операторы попросили посодействовать этому — дать поручение создать рабочую комиссию, которая занялась бы разработкой «дорожной карты». Кроме того, они сообщили, что готовы добровольно жертвовать в бюджет Петербурга деньги, полученные от уплаты внутренних штрафов нарушителями, чтобы они также шли на благоустройство.



Чтобы понимать, о каких объемах может идти речь: с начала 2024 года по конец июня только один сервис выписал в городе 2 904 штрафа. Если считать по минимальной границе (штраф за неправильную парковку составляет 500 рублей), это около 1,5 млн рублей. В конце мая кикшеринги ужесточили штрафы. Минимальное взыскание все еще оценивается в 500 рублей, но одно из самых частых и опасных нарушений — неспешивание — «подорожало» до 1 000 рублей, а езда вдвоем — до 5 000 рублей. И вот итоговая сумма уже вырастает до 3–15 млн рублей. Грубо умножив на 3, по количеству крупнейших операторов, получим вилку 15–45 млн. Держим в уме, что два летних месяца еще впереди, но в любом случае вырисовывается что-то на уровне «лучше, чем ничего».



При этом тот же Whoosh как резидент Сколково не может создавать филиалы, в том числе — дочернюю структуру в Петербурге. Так что механизм, который предлагают кикшеринги, — это не попытка уйти от налогов, а отчасти вынужденная мера. «Намерение мы сохраняем, но прорабатываем законодательные возможности», — подчеркнули в пресс-службе компании.

На одно из писем в конце июня пришел ответ от вице-губернатора Алексея Корабельникова. Идее, предложенной кикшерингами, вынесли приговор — «не представляется возможной». Вице-губернатор оперирует тем, что в соответствии с действующим законодательством нельзя выделить часть средств бюджета для конкретных целей, если речь идет не о дорожных фондах. Тем не менее допускается перечисление денег на установленные цели в рамках гражданско-правового договора пожертвования. Тогда такие отчисления считаются безвозмездными поступлениями, так что их целевое использование возможно.



«Это похоже на взятку»

Напомним, что одна из основных претензий ЗакСа к кикшерингам заключается в том, что они не приносят доход бюджету города и не участвуют в развитии инфраструктуры. Как оказалось, операторы СИМ платить готовы, вкладываться в велодорожки — тоже. Но не так, как этого хотелось бы городу.

«Это как человек, которого поймали за пьяное вождение. Его первая мысль — откупиться», — заявил депутат ЗакСа Алексей Цивилёв в разговоре с корреспондентом «Фонтанки». Он подтвердил, что письмо от кикшерингов действительно было, но законодатели с ним не согласились. Алексей Цивилёв аргументирует это тем, что средства на строительство велодорожек должны идти по линии КРТИ или других комитетов, которым город доверит работы над инфраструктурой для СИМ. Так что на это должны выделяться деньги из городского бюджета.



«К этому нельзя подходить, мол, мы готовы дать деньги, а вы, негодяи, не готовы эти деньги принять. Это полусомнительная схема. Мы за то, чтобы все было легально, это все должно идти в бюджет Петербурга. То, что они предлагают, похоже юридически на взятку, а мы взяток не берем», — заявил Алексей Цивилёв.



По мнению депутата, самокаты должны иметь юридический статус, нужны номера и четкое понимание, сколько самокатов ездит по Санкт-Петербургу. А кикшеринги должны платить налоги, на средства из которых и будут строить велодорожки. В ЗакСе согласны с предложением, которое ранее озвучивал губернатор Александр Беглов: требовать от кикшеринговых компаний статуса налогового резидента в субъекте Федерации.

Самокаты изъяли — используем то, что есть

В то же время город сосредоточился на новых ограничениях. В комтрансе отмечают, что на сегодняшний день заключаемое соглашение между комитетом и кикшерингами предусматривает самый жесткий в стране комплекс ограничений. Петербургская полиция продолжает свой крестовый поход против самокатов. С точки зрения ведомства их вообще не должно быть на тротуарах.



В результате профилактических рейдов с середины мая по начало июня сотрудники полиции возбудили 1 200 административных дел, в рамках которых изъяли почти 11 тысяч кикшеринговых электросамокатов. На складах временного хранения «отдыхает» почти четверть общего городского парка. Одна из площадок расположена в Металлострое. Тысячи желтых и фиолетовых все еще печально мигают огнями через забор.

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Представитель одной из компаний в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что новый транспорт не завозится в город, используется тот, который уже есть. «Конечно, это неудобно, но у нас очень гибкая команда, оперативно перераспределяем в соответствии со спросом», — сообщил он. Знакомый с ситуацией собеседник отметил, что сейчас ведутся переговоры о возврате самокатов, в рамках которых обсуждаются возможные процедуры.



Захват городской земли или «правовые пробелы»?

Большой вопрос — на каких основаниях самокаты отправляли в ссылку на штрафстоянку. По фактам нарушений полиция возбудила административные дела по статье 7.1 КоАП РФ о самовольном занятии земельного участка — в случае, если самокаты оставляли там, где им запрещено стоять на основании соглашения кикшеринговых компаний с городом. То есть наказывали не водителей самокатов за неправильную парковку, а кикшеринги — за создание препятствий для использования городской земли. Позиции юристов в этом случае расходятся: одни утверждают, что скопление неправильно припаркованных самокатов — это все равно что без согласования поставить торговый ларек. Другие — что самокаты легко сдвинуть, и это не тот случай, когда житель огородил кусок городской земли забором или «посадил помидоры на газоне в парке».



Профильные комитеты, контролирующие использование городской земли, услышав про самокаты, разводят руками. В комитете имущественных отношений подчеркнули, что такие вопросы имеет смысл задавать полиции, так как это они самокаты изымали, а дела — возбуждали. В комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга заявили, что комитет в сфере земельных отношений контролирует земли и территории зеленых насаждений общего пользования, случаи самовольного строительства и демонтажа этих построек. Иными словами, самокаты и не их вотчина тоже.

На федеральном уровне пока нет единого подхода к вопросу парковки электросамокатов. К примеру, в Москве прямо предусматривают случаи эвакуации: по постановлению правительства города № 2334-ПП от 29 ноября 2023 года СИМ, брошенные вне парковочных зон, перемещаются на спецстоянку, так как они снижают пропускную способность дорог и тротуаров и создают угрозу ДТП. Большинство опрошенных «Фонтанкой» юристов — и в сфере ПДД, и в сфере имущественных отношений и земельных опросов — разводят руками. Говорят, либо не их специализация, либо — нет конкретных нормативных актов, которые могли бы рассудить кикшеринги и город.



Юрист Наталья Кирпикова считает, что в действиях полиции есть логика, так как транспортное средство нужно парковать в специально отведенных для этого местах. «Самокаты где хотят, там и ставят. Если проводить аналогию со стационарными объектами — торговыми киосками, например, то для них действует строгий регламент. Как и где их размещать, чтобы не было бардака», — пояснила она. Но есть две загвоздки.

Во-первых, ту же детскую коляску оставить на территории общего пользования можно — никто не будет требовать ее убрать, потому что она неправильно припаркована, как в случае с автомобилем. Так что нужно определить, к чему самокат ближе — к детской коляске, которую, как и самокат, спокойно можно передвинуть, или к машине. Во-вторых, как отмечает Наталья Кирпикова, кикшеринги и не могут получить полноценное разрешение на пользование городской землей. «Правовые пробелы у нас», — добавила она.



Однако есть и другая позиция на этот счет. Юрист Анастасия Билялова объяснила, что правила остановки и стоянки транспортных средств, предусмотренных в ПДД, относятся и к автомобилям, и к электросамокатам. И человек, который самокатом пользуется, также считается водителем. Так что если уж бороться с неправильно припаркованными самокатами, то логичнее применять ст. 12.19 КоАП РФ о нарушении правил остановки и стоянки транспортных средств — со штрафами для водителей от 500 до 5000 рублей — и ст. 27.13 КоАП РФ — о задержании транспортного средства, считает она.

Насколько корректно считать парковку СИМ захватом земельных участков — тоже под вопросом, так как существует перечень видов объектов, которые можно размещать на участках в государственной или муниципальной собственности. К ним в том числе относятся временные сооружения и конструкции, предназначенные для стоянки и хранения СИМ, добавила Анастасия Билялова. Кроме того, парковка самокатов — это все-таки дорожное движение, а не землепользование. Наталья Кирпикова, ссылаясь на то же постановление правительства, подчеркнула, что в перечне нужно прописать СИМ отдельно, чтобы кикшеринги могли размещать самокаты на законных основаниях.



В ответе на одно из выше описанных писем от кикшерингов комитет имущественных отношений ссылается на тот же перечень и предлагает следующее решение — взимать с операторов СИМ плату за использование земельных участков, на которых размещаются временные сооружения для стоянки.

Самокаты в центр не пускать

Этим летом ограничения коснулись запретов на движение СИМ в центре города во время проведения массовых мероприятий. Как рассказал на Петербургском международном юридическом форуме глава комитета по транспорту Валентин Енокаев, впервые тотальный запрет самокатов в центре города ввели три года назад на время праздника выпускников «Алые паруса». Самокатные операторы тогда пошли навстречу. Выпускников удалось уберечь от провоцирующих инциденты «эмоциональных» поездок.

В 2024 году запрет на движение СИМ и электровелосипедов распространился на несколько районов города, включая четыре центральных (Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский). Ограничения ввели решением созданного по указу президента оперштаба. Сначала — в дни проведения ПМЭФ, затем — других массовых мероприятий: Военно-морского салона, ПМЮФ и «Алых парусов». В общей сложности самокаты были частично «выключены» из улично-дорожной сети на 15 дней.



Ограничения по районам так полюбились Смольному еще и потому, что он считает, что самокатов на тротуаре в историческом центре города быть не должно. В других районах, с широкими тротуарами, не обремененных охранными обязательствами, — пожалуйста. Это идет вразрез с позицией кикшерингов, которые заинтересованы в центральных районах больше всего. Такой вывод можно сделать из плана мероприятий, который был приложен к одному из вышеописанных обращений. В нем компании предложили разграничить город на зоны присутствия СИМ. При этом они предложили разместить в четырех центральных районах 35% парка, а в десяти окраинных — 65%.

Так что в период ограничений с неприятными последствиями столкнулись и кикшеринги, и самокатчики. Меры сказались на транспортной функции самокатов: пользователи, которые привыкли использовать их для ежедневных перемещений, такой возможности лишились, рассказали «Фонтанке» в Whoosh. В «Юренте» получили сотни жалоб, в том числе от участников ПМЭФ, по той же причине — пользователи не могли пользоваться самокатами по привычному транспортному сценарию. В дни перекрытий, по подсчетам «Юрента», число поездок в целом по городу сократилось до 30%. Анонимно один из участников рынка признался, что в дни ограничений уменьшилась и выручка — на 30%.



Нет самокатов — нет ограничений

Город отвечает тем, что такие меры положительно сказались на безопасности в центре Петербурга. «Мы видим реальный положительный эффект от введения таких ограничений — как в части безопасности дорожного движения, так и в части комфорта жителей и гостей города», — отметил Валентин Енокаев.

По его словам, количество инцидентов и ДТП «просто исчезло». «Все хорошо. Ни одной жалобы. В центральных районах нет конфликта», — сказал он. Это звучит логично, поскольку из центральных районов самокаты на время ограничения должны были убрать полностью, а нет транспорта — нет проблемы. Это подтвердили и в комтрансе: в районах, где был введен запрет на движение СИМ, не было ни самокатов, ни, соответственно, нарушений.



Любопытна общая статистика нарушений, которая включает и те районы, где на самокатах можно было кататься. По данным комтранса, в период с 3 по 9 июня, когда центр закрыли для самокатчиков из-за ПМЭФа, зафиксировали 1788 случаев. С 17 по 23 июня — даты проведения Военно-морского салона — 1684 случая. При этом на неделе с 10 по 16 июня, когда ограничения не вводились, нарушений было меньше — 1482 случая. Получается, что число инцидентов с нарушениями ПДД от числа открытых для самокатчиков районов не зависит. Либо злостные нарушители в дни ПМЭФа решили «оторваться» подальше от центра города.



Один из собеседников «Фонтанки», близкий к операторам, выразил мнение, что на аварийности ограничения особенно не сказались, поскольку инциденты провоцируют не конкретные улицы и районы, а несоблюдение правил.

При этом только 7% нарушений, по данным статистики за период с 1 мая по 1 июля, приходится на движение с нарушением ПДД. Абсолютное большинство — 82% — те, кто не слез с самоката, перемещаясь по пешеходному переходу, еще 8% — любители поездок вдвоем.

Заметим, что вводимые городом ограничения и запреты фактически не касаются частных СИМ. А велосипедисты на обычных байках и особенно курьеры на электровелосипедах нарушают ПДД безостановочно. Хотите убедиться — понаблюдайте пять минут за движением на каком-нибудь перекрестке. Но, похоже, это не очень беспокоит полицию. За каждым нарушителем не набегаешься.



Кто ловит и наказывает нарушителей

Енокаев признал, что сейчас администрирование нарушений осуществляется с помощью самих кикшерингов на добровольных началах. Комитет получает жалобы на инциденты и перенаправляет их компаниям, а те проверяют информацию, устанавливают нарушителей и применяют к ним санкции — предупреждения, штрафы и блокировки. За неделю (предположительно, предшествующую проведению ПМЮФ, с 17 по 23 июня) ведомство получило полторы тысячи обращений. Также его пешие инспекторы самостоятельно фиксируют нарушения в зоне платной парковки.

На данный момент это все, что может сделать город. Для введения временных запретов на движение по районам ему приходится использовать оперштаб, а это полномочия «величайшего» уровня. «Фонтанка» уже писала, что решения оперштаба обязательны к исполнению, но нужен дополнительный документ для понимания, кто и как должен администрировать нарушения требований. В ряде случаев такой документ не нужен, потому что нарушения и контроль за ними уже прописаны в законодательстве. Администрированием нарушений ПДД пользователями СИМ занимается ГИБДД.



На ПМЮФ глава Комтранса выразил сомнение в том, что это администрирование происходит в должной мере. «Есть четкие правила, которые сейчас прописаны. Правила дорожного движения. Администрируются они в должной мере на сегодняшний день? Непохоже. А есть силы, средства на то, чтобы это администрировать? Тоже непохоже», — говорил Енокаев.



Правительство города настаивает на том, чтобы администрирование таких правонарушений было передано городским властям, поскольку те понимают, как его организовать. Для этого нужно внести соответствующие изменения в федеральное и региональное законодательство, сообщили «Фонтанке» в комитете. Если у ведомства появятся такие полномочия, его сотрудники смогут штрафовать нарушителей по аналогии с нарушителями правил парковки. Вопросы о том, будут ли при этом штрафовать пользователей личных СИМ и электровелосипедов, а не только кикшерингов, и где брать ресурсы на дополнительную работу, в пресс-службе назвали преждевременными.



Евгения Горбунова, Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

