Петербурженка получила штраф за поездку на электросамокате с двумя детьми

Кикшеринговый сервис оштрафовал и заблокировал петербурженку, которая пересекла пешеходный переход на электросамокате вместе с двумя детьми. Об этом 26 июня «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании Whoosh.
Нарушительницу засняли пользователи соцсетей, когда та пересекала пешеходный переход на углу Малого проспекта Васильевского острова и 19-й линии. Фото выложили в одну из групп противников платной парковки в Петербурге во «ВКонтакте». На нем можно заметить сразу два нарушения: во-первых, пользовательница не спешилась, во-вторых, поехала на самокате сразу с двумя детьми, что противоречит правилам безопасности.
Пост привлек внимание кикшеринговой компании, которой принадлежит самокат. Ее представитель рассказал «Фонтанке», что поездку отследили — она была совершена накануне около 13:30. Совершеннолетней пользовательнице, которая арендовала транспорт, выписали 5 000 рублей штрафа и заблокировали аккаунт.
С начала сезона 2024 года по сегодняшний день сервис выписал в Петербурге 2 904 штрафа и заблокировал 17 533 аккаунта.
Ранее три крупнейших оператора кикшеринга, Whoosh, «Юрент» и «Яндекс», значительно увеличили внутренние штрафы для нарушителей правил использования электросамокатов. Если ранее за езду с пассажиром можно было получить штраф в размере 800 рублей, теперь взыскание выросло до 5 000 рублей. Также появились штрафы за езду в нетрезвом виде. Если с помощью правоохранительных органов такой факт подтвердится, нарушителю грозит штраф на 100 тыс. рублей.