Петербурженка получила штраф за поездку на электросамокате с двумя детьми

Кикшеринговый сервис оштрафовал и заблокировал петербурженку, которая пересекла пешеходный переход на электросамокате вместе с двумя детьми. Об этом 26 июня «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании Whoosh.



Нарушительницу засняли пользователи соцсетей, когда та пересекала пешеходный переход на углу Малого проспекта Васильевского острова и 19-й линии. Фото выложили в одну из групп противников платной парковки в Петербурге во «ВКонтакте». На нем можно заметить сразу два нарушения: во-первых, пользовательница не спешилась, во-вторых, поехала на самокате сразу с двумя детьми, что противоречит правилам безопасности.