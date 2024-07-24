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    «Я никогда никому не была должна деньги». Блиновскую вновь не выпустили из СИЗО

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    Московский городской суд 24 июля продлил меру пресечения «королеве марафонов» Елене Блиновской. Она останется в СИЗО до 19 августа, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

    Следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения, так как основания для нахождения Блиновской в СИЗО пока не изменились. Однако защита была несогласна с этим доводом, аргументируя тем, что Блиновская полностью ознакомилась с материалами дела, расследование которого уже закончилось. А значит, блогер не сможет повлиять на ход следствия или свидетелей.

    Как сообщил адвокат журналистам ТАСС, Блиновская сможет избежать уголовного преследования, если выплатит весь долг до суда над ней. Речь идет о сумме более 600 миллионов рублей. Также защита отметила, что налоговая задолженность возникла из-за того, что Блиновская слепо доверилась своему финансовому директору и главному бухгалтеру.

    «Я никогда никому не была должна деньги, ничего плохого не делала, я никогда не скрывалась. Если бы я скрылась, я бы превратила в ад жизнь всех своих людей вокруг, детей. Я реально патриот этой страны, мой муж вкладывается в землю, добросовестно служит на СВО. Зачем нам скрываться?» — сказала блогер в зале суда, пишет РИА Новости.

    Напомним, что 24 июля юрист Иван Морозов рассказал о погашении Блиновской налоговой задолженности в размере 230 млн рублей. Как итог — ее основной долг сократился до 677 млн рублей.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке уехать из России в Белоруссию. Ее обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег. Вместе с Еленой фигурантом уголовного дела стал и ее муж Алексей Блиновский.

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