Блиновская уменьшила свой долг до 677 миллионов рублей

«Королева марафонов» Елена Блиновская погасила налоговую задолженность в размере 230 млн рублей. Как итог — её основной долг сократился до 677 млн рублей. Об этом в среду, 24 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Ивана Морозова.



По словам защитника Блиновской, на настоящее время основной долг «королевы марафонов» составляет 677 млн 665 тыс. рублей в рамках ее уголовного дела. Сумма задолженности сократилась, так как блогер выплатила уже 230 млн 286,5 тыс. рублей.



Как отмечает Морозов, эта сумма не включает в себя пени и штрафы.



«Королеву марафонов» задержали в апреле 2023 года при попытке уехать из России. Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег. Вместе с Еленой фигурантом уголовного дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Следствие считает его пособником.

