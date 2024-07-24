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    Блиновская уменьшила свой долг до 677 миллионов рублей

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    «Королева марафонов» Елена Блиновская погасила налоговую задолженность в размере 230 млн рублей. Как итог — её основной долг сократился до 677 млн рублей. Об этом в среду, 24 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Ивана Морозова.

    По словам защитника Блиновской, на настоящее время основной долг «королевы марафонов» составляет 677 млн 665 тыс. рублей в рамках ее уголовного дела. Сумма задолженности сократилась, так как блогер выплатила уже 230 млн 286,5 тыс. рублей.

    Как отмечает Морозов, эта сумма не включает в себя пени и штрафы.

    «Королеву марафонов» задержали в апреле 2023 года при попытке уехать из России. Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег. Вместе с Еленой фигурантом уголовного дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Следствие считает его пособником.

    В январе 2024 года Елене Блиновской изменили меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО из-за новогодней вечеринки, на которой присутствовал свидетель по ее делу. Позднее суд продлил меру до середины июля.

    29 мая этого года стало известно, что Блиновская выплатила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей.

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