МВД объявило в розыск мужа «королевы марафонов» Алексея Блиновского

Напомним, 13 апреля стало известно, что Алексей Блиновский подписал контракт и отправится в зону СВО. Позже он сообщал, что с ним хотят расторгнуть контракт о военной службе, однако сам он категорически против этого и считает процесс незаконным. РИА Новости писало, что Блиновский «находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач». 28 июня его сослуживец и бывший адвокат Эльман Пашаев рассказал , что Блиновского «перевели в штурмовое подразделение», и он участвует в боях под Красногоровкой.

По предварительным данным, он разыскивается по статье об уклонении от уплаты налогов, передаёт 28 июня MSK1 .

МВД России объявило в розыск Алексея Блиновского — супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской. Данные о нем появились в базе министерства.

UPD: Источник РИА Новости пояснил, что Блиновской не является к следствию для ознакомления с делом, поэтому его и объявили в розыск. Его адвокат Юлия Новичкова сказала РИА, что следствие уведомляло защиту о том, что он объявлен в розыск.

«Нас уведомляло следствие о том, что он в розыске. Связано ли это с мерой пресечения? Не знаю, нет», — рассказала она.