«В увольнение пока не ходит». Пашаев заявил, что Блиновского «перевели в штурмовое подразделение»

Мужа арестованной «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея, который находится в зоне СВО, «перевели в штурмовое подразделение». Мужчина участвует в боях под Красногоровкой, сообщает 28 июня РИА Новости со ссылкой на его сослуживца и бывшего адвоката Эльмана Пашаева.



С мая Алексей Блиновский служит в штурмовом подразделении 5-й отдельной мотострелковой бригады. Он принимает участие в боях под Красногоровкой в ДНР, говорит Пашаев, который утверждает, что находится там же.



Сослуживец Алексея отмечает, что Блиновский не уезжал в Москву, чтобы решать финансовые вопросы, как предполагали некоторые СМИ. «Это не соответствует действительности, в увольнение он пока не ходит», — добавил юрист.

