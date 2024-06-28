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    «В увольнение пока не ходит». Пашаев заявил, что Блиновского «перевели в штурмовое подразделение»

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    Мужа арестованной «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея, который находится в зоне СВО, «перевели в штурмовое подразделение». Мужчина участвует в боях под Красногоровкой, сообщает 28 июня РИА Новости со ссылкой на его сослуживца и бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

    С мая Алексей Блиновский служит в штурмовом подразделении 5-й отдельной мотострелковой бригады. Он принимает участие в боях под Красногоровкой в ДНР, говорит Пашаев, который утверждает, что находится там же.

    Сослуживец Алексея отмечает, что Блиновский не уезжал в Москву, чтобы решать финансовые вопросы, как предполагали некоторые СМИ. «Это не соответствует действительности, в увольнение он пока не ходит», — добавил юрист.

    13 апреля стало известно, что муж блогера Елены Блиновской Алексей подписал контракт и отправится в зону СВО. Такое решение мужчина принял сам. Позже Блиновский сообщал о том, что с ним хотят расторгнуть контракт о военной службе, однако сам он категорически против этого и считает процесс незаконным. РИА Новости со ссылкой на источник писало, что Блиновский «находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач».

    К концу мая Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег, выплатила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей. Суд не отпустил блогера из СИЗО, она остается под арестом. Тогда следователь заявил в суде, что муж Блиновской специально отправился в зону СВО, чтобы ей смягчили меру, при этом «намеренно оставив детей без попечения родителей».

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