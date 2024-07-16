«Мужчина должен». Почему слова про красоту мужского тела — основа традиционных ценностей

На прошлой неделе сенатор Ковитиди сделала по-настоящему революционное заявление. Траектория движения традиционных ценностей в массы могла измениться навсегда. Но что-то пошло не так. Зато теперь у нас есть ясное понимание, какой именно патриархат мы строим.

Многодетная мать и счастливая жена Ольга Ковитиди сказала буквально следующее: «Мужчина должен работать, приносить деньги в семью. Он должен вспомнить, что он прежде всего кормилец. А наши мужчины где сегодня? Они в спортивных залах, они смотрят на красоту своего тела». И добавила, что в салонах красоты сегодня мужчин, наверное, больше, чем женщин.



Что началось? Общественность набросилась на Ольгу Ковитиди. Общественность закричала: мужчина в спортзал ходит за здоровьем, а не за красотой (да-да, и протеин с креатином жрет тоже исключительно ради здоровья). Член комитета по физкультуре и спорту Госдумы Рима Баталова спросила Ковитиди, приятно ли ей смотреть на «мужчин с животищем». А замглавы комитета по охране здоровья Алексей Куринный прямым текстом заявил: «Не думаю, что из тех мужчин, которые в спортзал ходят, кто-то послушает сенатора». И добавил, что не надо мужику «упахиваться на работе», потому что пользу семье он сможет принести только здоровеньким. Проще говоря, вдруг что, а я уставший. Задавили революцию в зародыше.



Народ в соцсетях, кстати, тоже не разобрался и начал строчить: караул, Ковитиди хочет, чтобы все стали скуфами. Пузатыми и душными.

А теперь разберемся, что произошло на самом деле.

Поймите меня правильно, мне нравится смотреть на красивых мужчин. Возможно, и не только смотреть. Жаль, что сенатор не сообщила адресок хотя бы одного такого салона красоты, где их больше, чем женщин. Там очень быстро сформировался бы мини-филиал «Кофемании» на Патриках — для умных. Потому что, если мужик тратит в салоне красоты деньги, значит, они, какие-никакие, а есть. Плюс этот мужик приятно выглядит и вкусно пахнет. И наверняка чистит зубы перед сном. Вероятно, даже ноги моет. И не надо сейчас шуточек про вот это самое, сенатор же ясно сказала: «Наши мужчины». А не какие-то там неправильные ихние.



Но мы-то сейчас не о вкусовых предпочтениях, а о традиционных ценностях. В России это означает — патриархальных, потому что мы вовсю строим патриархат. Нужны доказательства? Вот, например, совсем недавно актер и режиссер Владимир Карпук, известный как один из ключевых свидетелей обвинения по делу Беркович и Петрийчук, заявил в суде, что спектакль «Финист Ясный Сокол» не соответствует российским традиционным ценностям, потому что в стране патриархат. После такого аргумента двух женщин закрыли на шесть лет каждую — за спектакль.



И вот на этом фоне выходит сенатор Ковитиди и заявляет, что мужчины по спортзалам сидят, в зеркала на себя смотрят вместо того, чтобы семьи кормить. Все тут же прицепились к этим спортзалам. А спортзалы вообще ни при чем. Там все, что угодно можно было подставить. В гараже сидят, Байдена обсуждают. Или потратили всю зарплату на удочки, воблеры и катушки и уехали на Вуоксу ловить пескарика. Футбол, опять же.



Не спортзалы триггернули общественность, а два волшебных слова: «Мужчина должен». Пожалуй, впервые с тех пор, как традиционные ценности двинули в массы, кто-то произнес это заклинание. Раньше-то как ни зайдет речь про патриархат, все про женщину говорили: надо ли ей получать высшее образование и сколько детей родить, чтобы вообще считаться женщиной.



А настоящий патриархат — он такой. В нём баба — берегиня, ходит в юбке в пол и помалкивает. А мужик — должен. Вкалывать, приносить в дом и ничего не хотеть для себя лично. Потому что у него же и так есть зачем жить — содержать весь этот размножающийся домострой с чадами и домочадцами. И еще мусор выносить и собаку выгуливать. Всё на нем одном держится. Даст слабину — обрушится всё. Во тьме заплачут дети, повыгорят поля.

Никакого, как говорится, давления. Только сердечно-сосудистые заболевания и смерть в 65 лет. Из радостей — потайной кармашек для заначки в подкладке пиджака. Но это для тех, кому по роду занятий положен пиджак с подкладкой.



Все правильно сказала Ольга Ковитиди: «Мужчина должен». После этих слов у любого нормального мужчины ведь сразу возникает желание схватить более-менее подходящую женщину в охапку и бежать с ней в ЗАГС. А потом детишек наделать побольше и взять ипотеку на триста лет. Зато каждый вечер дома — горячий борщ и котлетка с пюрешкой.



Но общественность что сказала? Ни один мужик не послушает. Занавес.

То есть наш современный нео-патриархат пойдет своим путем. Любая вменяемая женщина скажет вам, куда именно.

Мужчины-то его уже туда послали.



Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

