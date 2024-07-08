Суд приговорил режиссера Евгению Беркович к шести годам лишения свободы

Автора пьесы Светлану Петрийчук и режиссера спектакля «Финист Ясный Сокол» Евгению Беркович приговорили к шести годам годам лишения свободы. Больше года обе в СИЗО. О решении сообщается 8 июля в телеграм-канале, посвященном делу Беркович — Петрийчук. Второй западный окружной военный суд признал обеих виновными и приговорил к шести годам лишения свободы. Суд не стал откладывать приговор — он состоялся в тот же день, когда прошли прения и подсудимые выступили с последним словом. Что именно было сказано, неизвестно — после того, как обвинение закончило представлять доказательства, процесс был закрыт из-за угроз свидетелям. Известно, что прокурор просил по шесть лет колонии обеим.

Как передает портал MSK1.RU, перед зданием суда образовалась толпа из группы поддержки подсудимых. На улице был замечен лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов**.

Фото: MSK1.RU Фото: MSK1.RU Фото: MSK1.RU Фото: MSK1.RU Фото: MSK1.RU Поделиться Поделиться





Беркович и Петрийчук получили сроки по статье об оправдании терроризма. Пьеса и спектакль повествуют о том, как российские женщины знакомились в интернете с сирийцами, принимали ислам и уезжали в Сирию, где оказывались женами боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*. Затем эти женщины возвращались и получали сроки по террористическим статьям. Подсудимые и многочисленные свидетели говорили о том, что спектакль служит ровно противоположным целям, а никак не оправданию терроризма.



Обвинение строилось в том числе на так называемой деструктологической экспертизе. Ее авторы нашли в тексте и постановке идеологию исламизма и джихадизма, а также «признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России». Минюст адвокатам осужденных отвечал, что такой экспертизы, как деструктологическая, не существует в принципе. По версии защиты, она построена на частном мнении эксперта. Спектакль был поставлен в том числе на деньги Минкульта, он получил государственную награду «Золотая маска».

Одним из ключевых свидетелей обвинения стал актер и режиссер Владимир Карпук. Спектакль, по его оценке, не соответствует российским традиционным ценностям, потому что в стране патриархат. Он также назвал спектакль русофобским.