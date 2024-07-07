Хочешь мира — готовь бомбоубежища. Кто и почем ремонтирует защитные подземелья в Петербурге

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Органы власти, социальные и образовательные учреждения Петербурга на протяжении последних двух лет заключили десятки контрактов на ремонт бомбоубежищ или разработку проектной документации для этих работ. С начала 2024 года уже было заключено не меньше 20.



Какие работы проводятся «Фонтанка» изучила более 80 госзакупок , размещенных на одноименном портале зарегистрированными в Петербурге хозяйствующими субъектами в течение 2023–2024 годов и частично в 2022-м . Их общий объем — около 270 миллионов рублей, но это не весь рынок восстановления убежищ. В качестве заказчиков выступали районные администрации, жилищные агентства, отделы и управления МВД России, высшие учебные заведения, больницы, детские сады, школы, психоневрологические интернаты, а также ресурсоснабжающие организации с госучастием.

С февраля 2022 года вопрос об оповещении всего населения об адресах бомбоубежищ поднимался неоднократно, однако сводный список нигде не был опубликован. Подробная информация о них, как заявили в Смольном, — это информация ограниченного доступа. «Фонтанка» рассказывала, что часть укрытий явно находятся в состоянии, далеком от нормативного, — проще говоря, заброшены.

В большинстве случаев суть работ сводится к осмотру и разработке проектно-сметной документации на обмеры или ремонт бомбоубежища. В ряде случаев заказчики хотели получить для своих защитных сооружений недостающее оборудование и расходники — например, защитные фильтры или медицинские изделия. В других случаях речь шла не только о разработке проекта, но и о самом ремонте — текущем или капитальном.



Встречались корреспонденту «Фонтанки» и менее тривиальные задачи. Так, местная администрация муниципалитета «Волковское» в 2023 году заказала проведение для жителей экскурсии в бомбоубежище. По техзаданию, оно должно было быть законсервированным, но его состояние и содержание — приближаться к первоначальному образу и предназначению. Исполнителем стал региональный туристический оператор.

Порой заказчикам требовалось отремонтировать не всё бомбоубежище, а какую-то его часть. Например, центр имени Алмазова заказывал ремонт гидроизоляции фекальных резервуаров санузлов. В таких устройствах перерабатываются продукты жизнедеятельности и выводятся в канализацию. Основанием для проведения ремонта послужила служебная записка начальника службы по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной работе в соответствии с приказом МЧС России от 2002 года о правилах эксплуатации ЗС ГО .



На каких основаниях Причины, по которым ведомства вдруг озаботились состоянием бомбоубежищ, прописаны не всегда. Одним из последних конкурсную документацию разместил городской клинический онкологический диспансер. В ней просто сказано, что цель работы — определить техническое состояние защитного сооружения и установить возможные дефекты, согласовав результаты проведенного обследования с МЧС.

Как в примере с центром Алмазова, основанием может стать локальный документ от начальника по ГО и ЧС или уже упомянутый выше приказ МЧС о правилах эксплуатации.



В феврале — марте закупки на проектно-сметную документацию разместили несколько учебных заведений. У некоторых из них среди исходных материалов и документов для проектирования указано представление об устранении нарушений федерального законодательства, без подробностей, что именно было нарушено.

В закупках жилищных агентств относительно ремонта убежищ в жилых домах в качестве основания используются распоряжения комитета имущественных отношений от 2023 года. На них, например, опирались Невское и Фрунзенское РЖА.



Что требуют от исполнителя В целом требования к участникам торгов стандартные: отсутствие ликвидации, приостановки деятельности, судимости за экономические преступления. Всё должно быть сделано в соответствии с законодательством, по СанПиНам, СНиПам и т. д . Также участник не должен быть иностранным агентом, а в работе нужно использовать отечественные или преимущественно отечественные материалы и оборудование.

Чаще всего необходимость иметь специальную лицензию для работы с защитными сооружениями гражданской обороны не прописана. Лишь в техзаданиях отдельных закупок, составленных по шаблону, единому для определенного района или ведомства, предъявляются такие требования: «Работы должны выполняться на основании лицензии на осуществление деятельности в области гражданской обороны и строительства объектов ЗС ГО ».



Если убежище находится в здании-памятнике или на территории объекта культурного наследия, в комплект документов добавляются задания КГИОП, а список требований дополняет лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.



Особо строго составлены задания на ремонт убежищ районных управлений полиции (эти же работы — одни из самых дорогостоящих). Во-первых, подрядчик обязуется не привлекать к работам иностранцев, временно пребывающих на территории России без разрешения на трудоустройство. Список сотрудников, которые будут посещать объект, необходимо согласовать с управлением собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во-вторых, у подрядчика должна быть заверенная копия лицензии УФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Кроме того, исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, которую может узнать в ходе выполнения работ.

Судя по тому, как выглядит открытая конкурсная документация, адреса защитных сооружений тайной не являются, как и их характеристики. Однако паспорт защитного сооружения подрядчик сможет увидеть только после заключения контракта. «Размещению в открытых источниках данный документ не подлежит из соображений безопасности», — было разъяснено в одной из закупок. В закупках подразделений МВД некоторые указывают адреса, некоторые оставляют только инвентарные номера.



Иногда заказчикам требуются работы сразу по нескольким адресам. Такое характерно для жилищных агентств, которые просят осмотреть и составить проекты сразу для ряда домов. В Невском районе в одну закупку были объединены 13 адресов. Кроме того, «Фонтанка» нашла список из 283 убежищ, которые находятся на территории Петербурга и являются федеральной собственностью. В отношении них должны были провести документарные работы, но в итоге договор был расторгнут.

Сколько это стоит Самый дешевый вид работ — реализация строительного контроля. Некоторые участники торгов радикально снижают начальную цену. Так, компания «Атлант», победившая в конкурсе на контроль за монтажом пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в одном психоневрологическом интернате, предложила сделать все за 6,7 тысячи рублей против 268 тысяч , которые учреждение хотело потратить изначально.



Разработка проектов оценивается на сумму от 170 тысяч (конкурс в Адмиралтейском районе) до 3,8 миллиона рублей (в Колпино). Значительно дороже работы делает статус памятника. В некоторых случаях ремонт бомбоубежища «вплетен» в работы по сохранению, реставрации или приспособлению объекта культурного наследия. Одна из женских консультаций в Пушкинском районе готова заплатить 7,5 миллиона рублей, СПбГУ — около 2 миллионов рублей.

Капитальный ремонт — традиционно самый дорогой вид работ. Его стоимость варьируется от пары до десятков миллионов рублей. Крайние точки этого диапазона можно увидеть на примере разных управлений одного и того же ведомства.

Например, УМВД Приморского района заказывало в прошлом году ремонт подвала, на отбивку и штукатурку стен, прокладку труб и воздуховодов, установку воздушных фильтров и розеток потратили 2,265 миллиона рублей. А ОМВД по Курортному району на приведение в порядок убежища потратило более 3 миллионов рублей. Объем работ там был шире. Там нужно было не только избавить поверхности от старых покрытий, а в случае с цементными полами в помещении высотой 1,5 метра это особенно непросто, но и демонтировать старые умывальники и раковины, унитазы и писсуары, светильники с лампами накаливания. Подрядчику предстояло установить 10 комплектов новых умывальников с подводкой холодной и горячей воды и столько же комплектов унитазов «с бачком непосредственно присоединенным». Можно представить, какие были до.



Для сравнения: УМВД по Выборгскому району заказывало ремонт сразу четырех убежищ, вместо адресов которых были указаны инвентарные номера. Работы оценили в общую сумму 44,3 миллиона рублей.

Кто на этом зарабатывает Исполнителями в основном становятся представители малого и среднего бизнеса. Иногда такое условие прописано и выделено в техническом задании наряду с использованием отечественных материалов. «Фонтанке» встретились 36 разных компаний и индивидуальных предпринимателей, большинство из которых заключило не более одного контракта.

Пожалуй, главным бенефициаром ремонта убежищ можно назвать московскую компанию «Специнжремстрой» (СИРС). Она выиграла контракты на проведение работ для отдела МВД по Петродворцовому району, а также управлений по Калининскому и Выборгскому на общую сумму не менее 64 миллионов рублей. Именно для них требовалась лицензия ФСБ на работы, связанные с гостайной.



На сайте фирмы с несколько консервативным дизайном сказано, что у нее большой опыт практической работы на объектах ФСБ, Росатома, Росрезерва, РАО ЕЭС, Росавиакосмоса, Мосводоканала, московских департаментов здравоохранения и гражданской обороны, администраций районов Петербурга. По данным СПАРК, общая сумма госконтрактов, полученных компанией в 2023 году, составила 109,7 миллиона рублей, что в четыре раза больше, чем в 2022-м . Выручка СИРС в 2023 году составила 387 миллионов рублей, чистая прибыль — 732 тысячи рублей. Объем выигранных ею в 2024 году контрактов пока составляет 5,8 миллиона , заказчиками работ в них выступают столичные организации.



На втором месте по сумме выигранных контрактов — петербургская фирма «СФС-Строй» с выручкой 117,7 миллиона рублей в прошлом году. На ее счету капитальный ремонт для Геронтологического центра на 16,3 миллиона рублей, а также проектные работы для Центра содействия семейному воспитанию № 9 за 3,8 миллиона (там нужно было подготовить документы для капремонта двух сооружений) и гидроизоляции ЗС ГО для ТГК-1 за 415 тысяч рублей. Всё вместе — на 20 миллионов.



В Адмиралтейском районе проектный институт «Погранпроект» выиграл три контракта на разработку проекта на обмеры и выборочный капремонт на общую сумму 3,4 миллиона рублей. В 2024 году ему предстоит провести обследования подвалов нескольких школ. Выручка компании в 2023 году составила 41,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,7 миллиона . Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

