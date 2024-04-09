Смольный ответил на вопрос о бомбоубежищах и мерах против атак беспилотников

Глава регионального отделения «Справедливой России» Надежда Тихонова после попадания украинского БПЛА в жилой дом на Пискаревском проспекте направила письмо губернатору Александру Беглову с вопросами о мерах безопасности в городе. Политик во вторник, 9 апреля, опубликовала ответ от Смольного.
Тихонова интересовалась количеством и качеством бомбоубежищ и просила провести массовое информирование жителей о том, что делать при атаке беспилотников.
Вице-губернатор Евгений Разумишкин ответил ей, что подробная информация о бомбоубежищах (защитных сооружениях гражданской обороны) является «информацией ограниченного доступа». Такие сооружения были переведены в собственность города — в настоящее время их закрепляют за государственными учреждениями, чтобы те следили за ремонтом и готовностью к приему жителей.
Также Разумишкин уточнил, что «в целях предотвращения возможных атак БПЛА над территорией Санкт-Петербурга установлен запрет на полеты БПЛА», а на случай возможных угроз со стороны беспилотников существуют утвержденные инструкции для сотрудников транспортного и оборонного комплексов.
«Защита воздушного пространства Северо-Западного федерального округа осуществляется группировкой сил Ленинградского военного округа», — сказано в документе.
В дом на Пискаревском проспекте 2 марта влетел беспилотник. Инцидент признали терактом и возбудили уголовное дело. Квартиры, которые пострадали от падения БПЛА, пока не удается полностью восстановить. Однако ранее «Фонтанка» сообщила, что владельцам разбитых беспилотником автомобилей на Пискаревском проспекте уже перечислили компенсацию. Петербуржцы отметили, что суммы совпадают с указанными в экспертном заключении, однако на ремонт, который бы вернул машине прежний вид, полученных денег вряд ли хватит.