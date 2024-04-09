Смольный ответил на вопрос о бомбоубежищах и мерах против атак беспилотников

Глава регионального отделения «Справедливой России» Надежда Тихонова после попадания украинского БПЛА в жилой дом на Пискаревском проспекте направила письмо губернатору Александру Беглову с вопросами о мерах безопасности в городе. Политик во вторник, 9 апреля, опубликовала ответ от Смольного.

Тихонова интересовалась количеством и качеством бомбоубежищ и просила провести массовое информирование жителей о том, что делать при атаке беспилотников.

Вице-губернатор Евгений Разумишкин ответил ей, что подробная информация о бомбоубежищах (защитных сооружениях гражданской обороны) является «информацией ограниченного доступа». Такие сооружения были переведены в собственность города — в настоящее время их закрепляют за государственными учреждениями, чтобы те следили за ремонтом и готовностью к приему жителей.