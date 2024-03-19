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    Балконы на Пискаревском, где упал БПЛА, пока не могут привести в порядок. Оказалось, они вне закона

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    40 комментариев

    Дома на Пискаревском проспекте, которые пострадали от падения БПЛА, пока не удается полностью восстановить и при этом избежать проволочек. Балконам жильцов не могут вернуть первоначальный вид — их существование оказалось наполовину незаконным.

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    Как сообщили «Фонтанке» в администрации Красногвардейского района 19 марта, в домах идет процесс замены остекления балконов, но его стопорит тот факт, что все поврежденные балконы были застеклены незаконно.

    «Администрация прорабатывает механизм согласования единого вида балконов с их последующей установкой за счет средств города», — уточнили в районе. Добавим, что о начале восстановления балконов стало известно 13 марта. Точный объем работ пока обсуждается.

    Кроме того, администрация района продолжает прием документов от пострадавших на выплату компенсации. Подано уже более 300 заявлений, и по этому вопросу задержек и споров нет, заявили в пресс-службе. Зато до сих пор неясна судьба автовладельцев, чьи машины также пострадали после падения беспилотника. Администрация ждет отчет оценочной компании, на основе которого будет выпущено постановление и назначены выплаты.

    По пострадавшим внутри квартирам все акты составлены, сейчас идет оценка материального ущерба, добавили в районной администрации.

    Утром 2 марта беспилотник врезался в пятиэтажку на Пискаревском проспекте, 161, после чего последовал взрыв. Жильцов экстренно эвакуировали из поврежденного дома, а также из соседнего. Обошлось без жертв, но медицинская помощь потребовалась восьмерым. Свидетельства петербуржцев о том, как они пережили удар по жилому дому, читайте в материале «Фонтанки».

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    БПЛАБеспилотник
    ЛАЙК4
    СМЕХ25
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 40

    26078660119 Мар 2024 в 20:30
    Скоро выяснится что и дом был построен незаконно.
    +1−0
    Гость19 Мар 2024 в 20:29
    Требуем восстановления курятников
    +0−0
    Кулунжу19 Мар 2024 в 20:22
    Цирк
    +1−2
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