Балконы на Пискаревском, где упал БПЛА, пока не могут привести в порядок. Оказалось, они вне закона

Дома на Пискаревском проспекте, которые пострадали от падения БПЛА , пока не удается полностью восстановить и при этом избежать проволочек. Балконам жильцов не могут вернуть первоначальный вид — их существование оказалось наполовину незаконным.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Красногвардейского района 19 марта, в домах идет процесс замены остекления балконов, но его стопорит тот факт, что все поврежденные балконы были застеклены незаконно.



«Администрация прорабатывает механизм согласования единого вида балконов с их последующей установкой за счет средств города», — уточнили в районе. Добавим, что о начале восстановления балконов стало известно 13 марта. Точный объем работ пока обсуждается.

