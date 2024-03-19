Балконы на Пискаревском, где упал БПЛА, пока не могут привести в порядок. Оказалось, они вне закона

Дома на Пискаревском проспекте, которые пострадали от падения БПЛА, пока не удается полностью восстановить и при этом избежать проволочек. Балконам жильцов не могут вернуть первоначальный вид — их существование оказалось наполовину незаконным.
Как сообщили «Фонтанке» в администрации Красногвардейского района 19 марта, в домах идет процесс замены остекления балконов, но его стопорит тот факт, что все поврежденные балконы были застеклены незаконно.
«Администрация прорабатывает механизм согласования единого вида балконов с их последующей установкой за счет средств города», — уточнили в районе. Добавим, что о начале восстановления балконов стало известно 13 марта. Точный объем работ пока обсуждается.
Кроме того, администрация района продолжает прием документов от пострадавших на выплату компенсации. Подано уже более
По пострадавшим внутри квартирам все акты составлены, сейчас идет оценка материального ущерба, добавили в районной администрации.