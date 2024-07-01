Реконструкция и снос. Что приготовили Смольный и «Газпром» стадиону «Петровский» и его соседям

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Диссонирующий прожектор, лишний пляж, пятизвездочный отель и ледовая арена в двух шагах от «Юбилейного». «Фонтанка» заглянула в документы, которые ранее нигде не публиковались и в которых проступает скорая судьба стадиона «Петровский».



Интервью с легкоатлеткой Натальей Кочановой «Фонтанке», вышедшее на днях, возродило тему реконструкции легендарного для Петербурга стадиона «Петровский». Выяснилось, что среди спортсменов эти планы читают между строк. «Вроде как, «Петровский» вообще собираются сносить, и это очень грустная история. Мы этим очень недовольны, потому что в Петербурге тренироваться нам больше негде, откровенно говоря…. Его бы реконструировать, и вообще было бы шикарно. Здесь можно было бы даже чемпионат России проводить. Настолько крутой стадион», — заявила Кочанова.



Как рассказал «Фонтанке» один из близких к обсуждению людей, регулярные совещания по проекту шли в течение 2022 года. Именно тогда Смольный открыто заявил о создании совместной рабочей группы и о планах по реконструкции стадиона с прилегающей территорией. «Обычно от Газпрома там была пара людей в очном формате, и еще несколько по ВКС (видеоконференцсвязь, — ред.), — говорит он. — Все было под таким соусом, что мы, мол, знаем, как в Петербурге все непросто и не быстро с согласованиями, надо держать руку на пульсе».



Что собираются построить на месте «Петровского» Судя по сопроводительным документам к тем совещаниям, проект условно делили на две части: концессионную и инвестиционную. Первая — это так называемый Блок 1, который прописали на участке в 5,5 га с самим стадионом и вплоть до моста Красного Курсанта. Здесь в результате «переоборудования» должна была появиться большая ледовая арена на 16 тысяч зрителей и малая, а также мультимедийный музей спорта, рестораны (включая видовой), тренажерные залы, залы единоборств и паркинг.



Фото: РГИС Поделиться Поделиться





Под Блок 2 землю город должен был предоставить на инвестиционных условиях — это 3,4 га по соседству с малой спортивной ареной, до жилого комплекса Royal Park. Землю передают целевым образом под создание объекта социально-культурного назначения. Объекты эти тоже перечисляли: собственно, опять же мультифункциональная арена на тысячу зрителей, образовательные и досуговые студии, фитнес-центр, гостиница (для спортсменов и туристов), фуд-молл, некие объекты киберспорта, паркинг и, разумеется, причал.

Фото: РГИС Поделиться Поделиться





В мае 2022 года, накануне очередного ПМЭФ, «Фонтанка» узнала, что для строительства потребуется внести изменения в генплан, исключить несколько участков из единой зоны регулирования застройки, а также часть территории — из состава объекта культурного наследия «Петровский парк». На форуме подписали дорожную карту, согласно которой Газпром брал на себя 64 объекта в Петербурге под строительство, реконструкцию и благоустройство. Помимо небоскребов, колокольни Смольного монастыря, аэродрома в Левашово, Охтинского мыса и всего ансамбля в Приморском районе, там значился и «Петровский» с окрестной территорией: арена на 16 тысяч зрителей уже называлась в ней «многофункциональной», причал трансформировался в «водный центр с инфраструктурой для серфинга как нового олимпийского спорта», гостиница обрела 5 звезд и 250 номеров.



«Совещания продолжались весь год, до начала 2023 года, — говорит собеседник «Фонтанки». — С тех пор, в основном, переписка». Именно в 2023-м на ПМЭФ город и Газпром подписали соглашение о намерениях. Нынешний стадион обещали связать переходом с «Юбилейным». «На совещаниях о переходе не разговаривали, там было, что обсудить и без него», — говорит человек, принимавший в них участие.



Обсудить и правда было что, мелочей в таких проектах на стадии межевания и проектирования не бывает. К примеру, выяснилось, что в проект не вовлекли небольшой участок у Ждановского моста — а надо. Пытались убедиться, что в зону проекта не попадают и на самом деле не мешают ему две плотины — Северная и Южная, как и еще одно здание, которое было в кадастре, но уже не существовало в реальности.

Фото: РГИС Фото: РГИС Фото: РГИС Поделиться Поделиться





Параллельно решали, кто должен будет содержать объекты вокруг «Петровского» во время реализации проекта, и какую именно целевку предусмотреть для участка под Блок 2 (кроме общественно-досуговой, еще и занятия спортом в помещениях).

Когда и за сколько? В итоге успели сформировать несколько дорожных карт, в которых подробно описывали с конкретными датами, как шаг за шагом идти к реконструкции. Можно отметить, что их роднит общий финал — разрешение на ввод Блока 1 (то есть объектов на том участке, где сейчас стадион). Оно было запланировано на 2028 год (с вариациями — май, август, ноябрь). Однако во всех этих вариантах концессионное соглашение должны были заключить в 2023 году, так что очевидно, что все сроки поплыли и теперь неактуальны. В отличие от общего плана действий.

Процесс настолько сложный, что даже всех причастных перечислить будет непросто. Помимо инвестора и комитета по инвестициям, это и дирекция по управлению спортивными сооружениями, и комитеты — от комспорта и КИО до КГИОП и КГА, и Законодательное собрание. Например, только по линии КГИОП надо было провести историко-культурную экспертизу, чтобы определить границы ОКН «Петровский парк», высвободить территории под проект, утвердить границы ОКН «Набережная стадиона Петровский», а после стройки получить заключение о соответствии закону об объединенных зонах охраны и приказу Минкульта о предмете охраны в Петербурге.

Комитет по спорту, кстати, должен был оценить социальные последствия ликвидации инфраструктуры для детей и распределить всех занимающихся на этой территории по другим спортивным школам. Комитет по инвестициям — добиться при изменении Генплана, чтобы отсюда убрали пометку «пляж», существовавшую с незапамятных времен (в последней версии ее уже нет, вся земля — категория Р1, то есть территория для отдыха).

В документах не проговаривается демонтаж стадиона. Но КИО, например, должен был бы согласовать снос объектов на территории, не вовлеченных в концессионное соглашение, а также снос зданий на втором участке. Причем юридическая сторона предполагала, что инвестор фактически делает благотворительное пожертвование городу, в виде затрат на демонтаж объектов.

Отдельная суета была вокруг одного из четырех светопрожеторов стадиона, северо-восточного. Эта махина, вроде бы, тоже оказалась формально за пределами участка под Блок 1, так что требовалось содействие КИО. Если бы прожектор оказался аварийным или в границах охраняемой набережной — его бы сносили по одной процедуре (как диссонирующий объект), а если бы его включили в участок Блока 1 — то опять же инвестор убрал бы его в форме пожертвования, как остальные три. С аквахостелом, который много лет пришвартован прямо под этим прожектором, должны расторгнуть договор водопользования.

Фото: РГИС Поделиться Поделиться





Фото: Яндекс.Карты Поделиться Поделиться





Инвестиционная часть — то есть малая спортивная арена «Петровского» — никак не отображена в документах по финансированию, это решения «Газпрома». С концессионной (то есть основной) так не получится, Смольный и инвестор должны прописать хотя бы минимальную планку, раз уж они делят обязательства. Она и была прописана — не менее 15 млрд рублей. Но опыт показывает, что сумма концессии растет в процессе, иногда радикально, и 15 млрд из 2022 года уж точно не кажутся актуальными сейчас.



Собеседник «Фонтанки» рассказывает, что на совещаниях обсуждалась идея увязать развитие этой территории с развитием ДЮСШ «Локомотив», которая сейчас обитает на Петровском проспекте, 16 в не самых идеальных бытовых условиях. Можно отметить, что недавно по ее заявлению выпустили распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания территории Петровского острова — включая участок под стадионом «Петровский».

Речь идет о пятиэтажном спорткомплексе площадью 15 тысяч квадратных метров, высотой порядка 30 метров.



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Так снесут или нет? «Фонтанка» задала вопрос о параметрах проекта главным его героям.

В Смольном ответили, что снос стадиона «Петровский» не планируется. «Прорабатываемые в настоящее время основные условия проекта предполагают именно реконструкцию стадиона. Объект сохранит культурно-спортивную направленность и даст возможность проведения более 20 видов мероприятий. В настоящий момент описание, в том числе, технико-экономические параметры объекта с последующим развитием прилегающей территории находится в стадии проработки».

Пока что в адрес комитета по инвестициям материалы концессии для переговоров не поступали, идут переговоры с «Фондом культурных инициатив Газпрома».



«Здание стадиона «Петровский» не является (и никогда не являлось) объектом культурного наследия, — пояснили в КГИОП. — Объект расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 (участок ОЗРЗ-2(07)01). В марте 2023 года КГИОП согласован план-график подготовки проекта по созданию культурно-спортивного кластера путем реконструкции стадиона «Петровский» и развития прилегающей территории. Эскизный проект для рассмотрения вопроса о его соответствии режимам зон охраны и подготовки соответствующего заключения до настоящего времени в КГИОП не поступал».



В «Газпроме» были лаконичны: «В настоящий момент концепция реконструкции стадиона с последующим развитием и ревитализацией прилегающей территории находится в стадии проработки, следовательно, говорить о каких-либо согласованных размерах финансирования преждевременно. Точные параметры, включающие этапы и перечень работ, будут определены соответствующими городскими ведомствами в ходе совместной работы позднее».



Надо заметить, что в последнее время публично обсуждаются и оформляются в документы некоторые мега-проекты из списка «Газпрома»: кластер в Горской, небоскребы в Лахте, комплекс на Охтинском мысу, теперь — еще и «Петровский». Но все это идет на фоне негативных новостей о финансовых результатах компании: по итогам 2023 года она впервые за 25 лет получил убыток, который составил 629 млрд рублей против чистой прибыли за год до этого в 1,226 трлн рублей. Выручка тоже сократилась с 11,7 трлн до 8,5 трлн. Так что пока не ясно, на что и когда «Газпром» готов будет выделять деньги.



Акционеры 28 июня приняли решение в очередной раз не выплачивать дивиденды, а глава компании Алексей Миллер прокомментировал это решение так: «Масштабные проекты «Газпрома» — это укрепление энергетического и технологического суверенитета России. Это новые рабочие места, значительные отчисления в бюджеты всех уровней, мощные стимулы для развития науки, промышленности и социальной сферы».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»