Чемпионка Игр БРИКС заявила, что стадион «Петровский» собираются сносить. Легкоатлетам Петербурга больше негде тренироваться

Стадион «Петровский» планируют снести, из-за чего петербургским легкоатлетам будет негде тренироваться. Об этом в интервью «Фонтанке» заявила чемпионка России и Игр БРИКС в прыжках в высоту Мария Кочанова.



«Я всей душой люблю «Петровский». Мы тренируемся на нём уже не первый год. И, кстати, в июле месяце его обратно отдают «Зениту». Они будут две недели, по-моему, здесь работать. И нам дают очень неудобное время для тренировочного процесса. Мы из-за этого уезжаем в Новогорск на сборы. А потом вроде как «Петровский» вообще собираются сносить, и это очень грустная история. Мы этим очень недовольны, потому что в Петербурге тренироваться нам больше негде, откровенно говоря. Есть ещё «Приморец», но сейчас он на реконструкции. А после реконструкции непонятно, что там будет. Для прыжков в высоту там сектор старый. Там просто дырка в секторе, и очень опасно там тренироваться. Поэтому очень грустно, если «Петровский» действительно снесут, потому что стадион замечательный. Его бы реконструировать, и вообще было бы шикарно. Здесь можно было бы даже чемпионат России проводить. Настолько крутой стадион», — заявила Кочанова.