В Петербурге реконструируют стадион «Петровский»: на ПМЭФ Смольный и «Газпром» подписали соглашения

Подробности проекта пока неизвестны, однако о планах по реконструкции стадиона на одноименном острове стало известно еще в прошлом году: о создании с газовым гигантом совместной рабочей группы рассказывал на тот момент глава городского комитета по инвестициям Роман Голованов.

На полях Петербургского экономического форума 16 июня губернатор города Александр Беглов и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о намерении реконструировать стадион «Петровский», передает корреспондент «Фонтанки».

Предполагается, что свой функционал объект сохранит и после реконструкции предстанет в виде современного культурно-спортивного комплекса, а территория вокруг превратится в мультифункциональное общественное пространство.



Напомним, что в последние годы на «Петровском» играл клуб «Ленинградец». В этом сезоне ему удалось обеспечить себе выход в Первую лигу.