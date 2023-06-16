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    ПМЭФ-2023

    В Петербурге реконструируют стадион «Петровский»: на ПМЭФ Смольный и «Газпром» подписали соглашения

    1475
    3 комментария

    На полях Петербургского экономического форума 16 июня губернатор города Александр Беглов и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о намерении реконструировать стадион «Петровский», передает корреспондент «Фонтанки».

    Подробности проекта пока неизвестны, однако о планах по реконструкции стадиона на одноименном острове стало известно еще в прошлом году: о создании с газовым гигантом совместной рабочей группы рассказывал на тот момент глава городского комитета по инвестициям Роман Голованов.

    Предполагается, что свой функционал объект сохранит и после реконструкции предстанет в виде современного культурно-спортивного комплекса, а территория вокруг превратится в мультифункциональное общественное пространство.

    Напомним, что в последние годы на «Петровском» играл клуб «Ленинградец». В этом сезоне ему удалось обеспечить себе выход в Первую лигу.

    Спортивный комплекс «Петровский» построен в 1925 году. В 1994–2017 годах был домашним стадионом футбольного клуба «Зенит». В сезоне-2017/18 на «Петровском» проводил домашние матчи футбольный клуб «Тосно». После чемпионата мира 2018 года стадион отдали федерации легкой атлетики. «Фонтанка» рассказывала о жизни стадиона после ухода «Зенита».

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    Комментарии 3

    Гость16 Июн 2023 в 14:12
    А может что по проще? Например. ш.Революции с продолжением на Пискаревский пр.,раскопано,шпунт валяется,движение затруднено,а работы то,нет никакой!
    +0−0
    BorisN16 Июн 2023 в 14:04
    Именно сейчас и приспичило. И колокольню до неба.
    Мой бывший коллега (ушедший в строительную организацию) говорил, что строительство - это золотое дно. Вспоминаются фильмы Дамиано Дамиани ....
    +1−0
    Гость16 Июн 2023 в 14:03
    Какое отношение это имеет к экономике? Можно и пару египетских пирамид построить.
    И это когда уже 15 лет импорт легковых машин 80% рынка, грузовых 70%, строительной техники 90%, детских колясок, чемоданов, лезвий жилет, велосипедов 100%, сельхозтехники 50%.
    +0−0
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